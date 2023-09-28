По данным полиции РМ, за первые 8 месяцев текущего года зарегистрировано более 1740 преступлений такого рода, что более чем на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Есть мошенничества, совершаемые по методу родственника, попавшего в ДТП, по методу продажи движимого и недвижимого имущества на различных площадках объявлений. Мошенничества, совершаемые людьми, выдающими себя за сотрудников банка, а также с использованием инвестиционного метода или так называемой "финансовой пирамиды". Мошенники украли у доверчивых людей более 30 миллионов леев", - заявила представитель полиции Диана Фетко, цитирует tvrmoldova.md
Мошенники пользуются наивностью жертв и их необразованностью в управлении онлайн-информацией. Нередко они также апеллируют к сентиментальной стороне, к порокам и стремлению к легким деньгам.
"Мой сын получил сообщение о том, что он выиграл в турфирме два билета, которые позволяют ему и еще одному человеку поехать за границу. Поскольку его девушка работает в этой сфере, то быстро вычислили, что это мошенничество".
"Мы предупредили маму, чтобы она не отвечала и не переходила по разным ссылкам. Ей позвонили в полночь на вайбер и сказали, что они из банка. Мы сказали ей не верить, потому что это мошенники, которые хотят украсть деньги со счета", - говорят граждане.
Многие преступники звонят из тюрем или из-за границы. Получив персональные данные жертв, они создают карты для денежных переводов или онлайн-покупок.
Жертвами мошенников обычно становятся пожилые люди, менее знакомые с современными технологиями. Недостаток внимания или эмоциональное состояние также часто может привести к ошибкам.
Во избежание неприятностей никому не сообщайте свои личные данные и данные банковского счета. Не открывайте и не сохраняйте вложения из электронных писем или других онлайн-каналов связи.
Не переходите по ссылкам, полученным людьми, выдающими себя за сотрудников банка. Не переходите по ссылкам, которые просят вас изменить данные вашей учетной записи. Используйте только официальные сайты и немедленно сообщите в банк в случае сомнительной операции.