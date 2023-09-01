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Определена величина МРОТ на IV квартал в Приднестровье

Определена величина МРОТ на IV квартал в Приднестровье

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на IV квартал 2023 года. Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду утвержден и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, информирует NewsPMR

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря 2023 года установлены следующие величины МРОТ:

1). МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:
- для неквалифицированных работников – 1 809 руб.;
- для квалифицированных работников – 1 989,9 руб.

2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):
- для неквалифицированных работников – 1 998 руб.;
- для квалифицированных работников – 2 197,8 руб.

3). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
- для неквалифицированных работников – 2 997 руб.;
- для квалифицированных работников – 3 296,7 руб.

По сравнению с предыдущим кварталом текущего года, величина минимального размера оплаты труда для бюджетников осталась неизменной, для работников других организаций снизилась на 3,15%.

Если сравнить с показателями за IV квартал 2022 года, величина МРОТ для бюджетников – осталась неизменной, а для работников других организаций – выросла на 3,31%.
  • Сегодня, 09:59
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