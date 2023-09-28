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Указ со слезами на глазах: Нагорно-Карабахская Республика прекращает существование

Указ со слезами на глазах: Нагорно-Карабахская Республика прекращает существование
фото: armenpress.am Монумент «Мы и наши горы» (в народе — «Дедушка и бабушка») — символ Нагорного Карабаха, расположенный на вершине холма при въезде в Степанакерт

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал сегодня, 28 сентября, указ о роспуске всех госучреждений непризнанной республики до 1 января 2024 года, сообщает Общественное телевидение Армении.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе, передаёт interfax.ru

Отмечается, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха.

Также он исходит из договоренности, достигнутой при посредничестве командования Российского миротворческого контингента (РМК) с представителями Азербайджана о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору.

Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящемуся за пределами республики, после вступления данного указа в силу, предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, для принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.

С 24 сентября жители Нагорного Карабаха стали покидать регион. Правительство Армении 28 сентября сообщило, что "на территорию Армению въехали 65 036 насильственно перемещенных лиц". По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тысяч армян.

Азербайджан 19 сентября объявил о проведении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. За сутки боевых действий карабахская сторона потеряла около двухсот человек убитыми и более 400 ранеными, несколько тысяч мирных жителей были эвакуированы в сопровождении российских миротворцев. Ещë несколько тысяч устремились по Лачинскому коридору в сторону Армении. Потери понëс и РМК — погибли шесть российских военнослужащих.

Накануне свои потери огласила азербайджанская сторона: 192 погибших, 511 раненых, пишет eadaily.com

В Азербайджане предъявили обвинение Рубену Варданяну

Служба государственной безопасности Азербайджана предъявила обвинения задержанному ранее бывшему государственному министру Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, сообщила пресс-служба ведомства.

Указ со слезами на глазах: Нагорно-Карабахская Республика прекращает существование
фото: dtx.gov.az,Рубен Варданян

Ему инкриминируется финансирование терроризма, а также создание и участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, передаёт РБК

Экс-глава МИД Нагорного Карабаха Бабаян сдался властям Азербайджана

Бывший министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), советник президента Давид Бабаян добровольно сдался властям Азербайджана. Об этом он написал в своем Facebook.

Указ со слезами на глазах: Нагорно-Карабахская Республика прекращает существование
фото: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Artsakh, Давид Бабаян

«Я включен в черный список Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши», — заявил Бабаян.

Степанакерт является столицей непризнанной республики, а Шуши — город, который также расположен в регионе — находится под контролем азербайджанских сил после войны 2020 года. По словам Бабаяна, его неявка или, «хуже того, побег» нанесет серьезнейший ущерб народу Нагорного Карабаха.

Бабаян был главой МИД Нагорного Карабаха с 4 января 2021 года по 17 января 2023-го, после чего его назначили советником президента республики и представителем президента по особым поручениям.

  • Сегодня, 10:26
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