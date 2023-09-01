Депутаты парламентского Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ предложили внести изменения и дополнения в Закон ПМР «О кинематографии» и в Кодекс об административных правонарушениях. Новые нормы закрепят полномочия Госслужбы по культуре и историческому наследию выдавать прокатчикам разрешения на прокат в Приднестровье зарубежных фильмов. Такое разрешение будет выдаваться по результатам экспертизы на соответствие фильма действующему законодательству ПМР.
За прокат фильма без разрешения, полученного в Госслужбе по культуре, будет предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц это штраф от 100 до 350 РУ МЗП, для юридических лиц – от 200 до 500 РУ МЗП (1 РУ МЗП = 18,4 руб.), сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР
В случае повторного нарушения размер штрафа для физических лиц составит от 350 до 450 РУ МЗП, для юридических лиц – от 500 до 800 РУ МЗП. Для юрлиц возможно также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Один из авторов законопроекта, председатель Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга прокомментировал законопроект.
«Мы потеряли функции использования российского контроля за выдачей прокатных удостоверений и фактически потеряли возможность проверять, нет ли в этой кинопрокатной продукции чего-то опасного для детей и их воспитания. Было проведено несколько совещаний, весьма, я бы сказал, эмоциональных. Но в итоге мы пришли к пониманию, что нам нужен свой элемент контроля за фильмами, который мы можем осуществлять, и нужен орган, который будет это делать, чтобы фильмы не наносили нам ущерба - эмоционального, психологического», – сказал Игорь Буга.
Предлагаемые нормы позволят Госслужбе по культуре и историческому наследию контролировать все учреждения (в том числе и негосударственные), которые занимаются прокатом и показом кинопродукции на территории республики.
Изменения и дополнения в Закон «О кинематографии» и в Кодекс об административных правонарушениях ПМР депутатский корпус рассмотрит в режиме первого чтения на ближайших пленарных заседаниях, сообщается на сайте Верховного Совета.