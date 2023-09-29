С 1 октября 2023 года Молдова начнет импортировать по 2 млн кубометров газа в сутки из Турции. Соответствующее соглашение молдавская компания East Gas Energy Trading подписала с турецкой нефтегазовой компанией BOTAȘ, информирует NM
Соглашение 28 сентября подписали гендиректоры BOTAȘ и East Gas Energy Trading. «BOTAȘ и East Gas Energy Trading, компания, играющая активную роль в регионе и, в частности, на энергетическом рынке Молдовы, заключили соглашение о поставках природного газа BOTAȘ в Молдову», — заявили в турецкой компании, подчеркнув, что «BOTAȘ добавила новую европейскую страну в список стран, в которые она экспортирует природный газ».
Турецкая компания планирует поставлять в Молдову 2 млн кубометров газа в сутки начиная с 1 ноября 2023 года. Цену на газ компания не разглашает.
По информации Mold-Street, компанию East Gas Energy Trading зарегистрировали в апреле 2020 года.
Руководит компанией Виталий Шептефрац, ранее входивший в состав административного совета Moldovagaz. У East Gas Energy Tradingчетыре основателя — Мирча Малека, у которого 30%, Виталий Шептефрац, владеющий 20% компании, компания Ecer Invest, которой управляет Адриана Попеску (20%) и компания H Kapitalz, основанная Марией Чеботарь (30%). Согласно источникам, Мирча Малека и Мария Чеботарь также являются партнерами в авиакомпании Fly One и других компаниях.