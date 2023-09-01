Правительство ПМР утвердило нормативно-правовые акты, устанавливающие в 2024 году ставки таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым в республику и вывозимым из нее, а также товарную номенклатуру. Проекты документов представил первый вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, сообщает пресс-служба Правительства.
Таможенные тарифы на импортируемые товары сформированы в соответствии с предложениями межведомственной комиссии, которая, в свою очередь, рассматривала предложения предприятий республики об изменении ставок ввозных таможенных пошлин. Пересмотрено порядка 180 кодов ТН ВЭД. Принимая решение, рабочая группа опиралась на принцип, при котором должен создаваться как стимулирующий механизм, так и механизм защиты интересов отечественных производителей.
В результате введены ставки ввозной таможенной пошлины на продукцию, содержащую табак или никотин, в размере 10%. В нынешнем году установлена «нулевая» ставка для этого вида товаров. Также введены пошлины для ряда пищевых и промышленных товаров, предназначенных исключительно для коммерческой реализации.
Увеличены ставки в отношении ртутных или натриевых ламп с 15% до 20%. На 2% подняли ставку и для отдельных строительных материалов, таких как шпатлевка для малярных работ, затирка, грунтовка и плиточный клей.
В отношении ряда товаров пошлины установлены на уровне 2023 года. Среди них - полиэтилен, насосы воздушные или вакуумные, скрученная проволока, тросы из алюминия и другие позиции. В то же время обнулены ставки в отношении хлора и моноспиртов насыщенных.
По предложению Государственного таможенного комитета установлены ставки на товары, импортируемые физическими лицами для личного пользования, по которым подлежат уплате таможенные платежи, в количестве, превышающем нормы, не облагаемые таможенными пошлинами, в размере 20%, но не менее 20 центов США за килограмм.
«Данное предложение связано с замеченными случаями ввоза физическими лицами товаров, заявляемых как товары для личного пользования, но превышающими объёмы, которые не облагаются таможенными пошлинами, налогами. При этом объём импортируемых товаров явно соответствует объёму товара, ввозимого в коммерческих целях, а не для личных нужд», — пояснил Сергей Оболоник.
Все предложенные изменения, по предварительным расчетам, повлекут увеличение поступлений на 244,2 тыс. долларов США.
Если говорить об экспортных таможенных пошлинах, то их размер установлен на уровне действующих в 2023 году.
«Принятие проекта постановления будет способствовать защите интересов государства посредством ограничения вывоза за пределы страны товаров и сырья, необходимых для национальной экономики, а также пополнения доходной части республиканского бюджета», — сообщил Сергей Оболоник.
В то же время председатель Правительства Александр Розенберг обратил внимание на тот факт, что необходимо адаптировать ставки вывозных таможенных пошлин к текущим условиям. Особенно это касается сельскохозяйственной продукции.
«Я хотел бы вот эти регуляторные вещи, которые мы принимаем, рассматривать с точки зрения давления внешних факторов, потому что нужно адаптироваться к существующим реалиям. Возможно, надо где-то больше думать о выручке и больше думать о том, чтобы наши сельхозпроизводители имели оборотные средства», - выразил мнение премьер-министр. Он подчеркнул, что не должно быть застоя продукции внутри страны.