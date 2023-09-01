Dnestr.TV

 
0

На какие товары поднимется ввозная пошлина в 2024 году

На какие товары поднимется ввозная пошлина в 2024 году
фото: novostipmr.com

Правительство ПМР утвердило нормативно-правовые акты, устанавливающие в 2024 году ставки таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым в республику и вывозимым из нее, а также товарную номенклатуру. Проекты документов представил первый вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, сообщает пресс-служба Правительства.

Таможенные тарифы на импортируемые товары сформированы в соответствии с предложениями межведомственной комиссии, которая, в свою очередь, рассматривала предложения предприятий республики об изменении ставок ввозных таможенных пошлин. Пересмотрено порядка 180 кодов ТН ВЭД. Принимая решение, рабочая группа опиралась на принцип, при котором должен создаваться как стимулирующий механизм, так и механизм защиты интересов отечественных производителей.

В результате введены ставки ввозной таможенной пошлины на продукцию, содержащую табак или никотин, в размере 10%. В нынешнем году установлена «нулевая» ставка для этого вида товаров. Также введены пошлины для ряда пищевых и промышленных товаров, предназначенных исключительно для коммерческой реализации.

Увеличены ставки в отношении ртутных или натриевых ламп с 15% до 20%. На 2% подняли ставку и для отдельных строительных материалов, таких как шпатлевка для малярных работ, затирка, грунтовка и плиточный клей.

В отношении ряда товаров пошлины установлены на уровне 2023 года. Среди них - полиэтилен, насосы воздушные или вакуумные, скрученная проволока, тросы из алюминия и другие позиции. В то же время обнулены ставки в отношении хлора и моноспиртов насыщенных.

По предложению Государственного таможенного комитета установлены ставки на товары, импортируемые физическими лицами для личного пользования, по которым подлежат уплате таможенные платежи, в количестве, превышающем нормы, не облагаемые таможенными пошлинами, в размере 20%, но не менее 20 центов США за килограмм.

«Данное предложение связано с замеченными случаями ввоза физическими лицами товаров, заявляемых как товары для личного пользования, но превышающими объёмы, которые не облагаются таможенными пошлинами, налогами. При этом объём импортируемых товаров явно соответствует объёму товара, ввозимого в коммерческих целях, а не для личных нужд», — пояснил Сергей Оболоник.

Все предложенные изменения, по предварительным расчетам, повлекут увеличение поступлений на 244,2 тыс. долларов США.

Если говорить об экспортных таможенных пошлинах, то их размер установлен на уровне действующих в 2023 году.

«Принятие проекта постановления будет способствовать защите интересов государства посредством ограничения вывоза за пределы страны товаров и сырья, необходимых для национальной экономики, а также пополнения доходной части республиканского бюджета», — сообщил Сергей Оболоник.

В то же время председатель Правительства Александр Розенберг обратил внимание на тот факт, что необходимо адаптировать ставки вывозных таможенных пошлин к текущим условиям. Особенно это касается сельскохозяйственной продукции.

«Я хотел бы вот эти регуляторные вещи, которые мы принимаем, рассматривать с точки зрения давления внешних факторов, потому что нужно адаптироваться к существующим реалиям. Возможно, надо где-то больше думать о выручке и больше думать о том, чтобы наши сельхозпроизводители имели оборотные средства», - выразил мнение премьер-министр. Он подчеркнул, что не должно быть застоя продукции внутри страны.

  • Сегодня, 10:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...
  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Юбилейный первый звонок в Бендерской гимназии №2
  • С 5 сентября в Бендерах полностью перекроют движение п ...
  • С Днём Республики: торжественно-памятные мероприятия со ...
  • Приднестровью - 33! Праздничный Тирасполь (фоторепортаж ...
  • В торговой сети «5 карманов» выявлен факт сокрытия нало ...
  • Приднестровье отмечает 33-ю годовщину государственности
  • Программа мероприятий к 33-летию образования Приднестро ...
  • Стало известно, с кем «Шериф» сыграет в групповом раунд ...
  • Отмена платы за роуминг в ЕС для граждан Молдовы все бл ...
  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна