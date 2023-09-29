Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики на текущий год установлены следующие предельные уровни тарифов за техническое обслуживание лифта:
для МУП «Тираслифт» – 20 рублей 19 копеек с человека в месяц;
для МУП «Бендерылифт» – 20 рублей 93 копейки;
для МУП «Рыбницалифт» – 18 рублей 26 копеек с человека в месяц.
Однако, в городах республики существует много квартир, в которых никто не прописан, но люди там проживают. Пустые квартиры сдаются целым семьям и коллективам, которые пользуются лифтом и при этом за услугу не платят.
Такую несправедливость в жилищном законодательстве решили исправить по инициативе депутатов Бендерского горсовета. Верховный Совет совместно с коммунальщиками и представителями жильцов многоквартирных домов нашли справедливую и компромиссную формулу нового механизма оплаты за техническое обслуживание лифта в случае, когда в квартире никто не прописан.
В частности, предлагается: если в квартире нет ни одного зарегистрированного или прописанного жителя, плата за техническое обслуживание лифта с этой квартиры взимается, как с одного зарегистрированного или прописанного гражданина.
По мнению сторон, это позволит улучшить финансово-экономическое положение городских лифтовых хозяйств республики, что в конечном итоге положительно скажется на качестве предоставляемых услуг.
В итоге депутатский корпус Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики принял изменения в Жилищный кодекс в окончательном чтении. Вскоре они вступят в законную силу.