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Изменения по оплате за лифт

Изменения по оплате за лифт
фото из открытых источников

Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики на текущий год установлены следующие предельные уровни тарифов за техническое обслуживание лифта:

для МУП «Тираслифт» – 20 рублей 19 копеек с человека в месяц;

для МУП «Бендерылифт» – 20 рублей 93 копейки;

для МУП «Рыбницалифт» – 18 рублей 26 копеек с человека в месяц.

Однако, в городах республики существует много квартир, в которых никто не прописан, но люди там проживают. Пустые квартиры сдаются целым семьям и коллективам, которые пользуются лифтом и при этом за услугу не платят.

Такую несправедливость в жилищном законодательстве решили исправить по инициативе депутатов Бендерского горсовета. Верховный Совет совместно с коммунальщиками и представителями жильцов многоквартирных домов нашли справедливую и компромиссную формулу нового механизма оплаты за техническое обслуживание лифта в случае, когда в квартире никто не прописан.

В частности, предлагается: если в квартире нет ни одного зарегистрированного или прописанного жителя, плата за техническое обслуживание лифта с этой квартиры взимается, как с одного зарегистрированного или прописанного гражданина.

По мнению сторон, это позволит улучшить финансово-экономическое положение городских лифтовых хозяйств республики, что в конечном итоге положительно скажется на качестве предоставляемых услуг.

В итоге депутатский корпус Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики принял изменения в Жилищный кодекс в окончательном чтении. Вскоре они вступят в законную силу.

источник: NewsPMR.Com
  • Сегодня, 11:08
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