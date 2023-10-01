Не выспались, не успели позавтракать, перенервничали. Порой уже этого достаточно, чтобы заразиться туберкулёзом. Передаётся он воздушно-капельным путём. И один бациллоноситель в переполненной маршрутке или другом общественном месте по статистике может заразить до 25-30 человек в год.
Коварство болезни в том, что начало её незаметно, острой боли не наблюдается, но есть симптомы, на которые стоит отреагировать и обратиться к врачу. Затяжной кашель, затем к нему добавляется мокрота, температура тела (37-37,5ºС), снижение аппетита и веса, потливость по утрам, утомляемость. Самые уязвимые люди – те, у кого сахарный диабет, хронические заболевания лёгких, ослабленный иммунитет, ВИЧ-статус, а также курящие, алко- и наркозависимые.
Чтобы избежать заболевания, надо вести здоровый образ жизни, сбалансированно и своевременно питаться, закаляться, высыпаться. Ещё для профилактики начиная с 15-летнего возраста надо проходить регулярное флюорографическое обследование, говорит главный врач Республиканский туберкулёзной больницы Сергей Осадчий. Ещё три года назад туберкулёз выявляли на начальной стадии заболевания, сейчас же чаще всего обнаруживают запущенные его случаи.
Чувствительные формы заболевания поддаются лечению легко, длится оно до 6 месяцев. Устойчивые формы – до 9 месяцев. Хотя раньше срок лечения тяжелых форм составлял 24 месяца. Меньший период лечения возможен благодаря новым препаратам второго и третьего резервного ряда. Их закупают за счёт государственной целевой программы «Профилактика туберкулёза» на 2021-2025 годы и Международного глобального фонда.
«По целевой программе удобно работать. Она упорядочена, и финансирование заложено на всё необходимое: препараты, оборудование, реактивы для лабораторий, дезинфицирующие средства», – рассказывает врач.
После выявления заболевания человек проходит стационарное лечение, затем амбулаторное. Пациента обеспечивают необходимыми бесплатными противотуберкулёзными препаратами. Работающие граждане и безработные получают в период лечения ежемесячную социальную помощь, она составляет 1 496 руб.
Сергей Осадчий рассказывает, что применяется контролируемое амбулаторное лечение пациентов после выписки из больницы. Неправительственная организация заключает договор с пациентами, предоставляет им телефон с проплаченным ежемесячным пакетом услуг мобильной связи и Интернета, на который установлена специальная программа. Обязанность пациента – соблюдать режим лечения, записывать короткие видео о приёме лекарств и отправлять их медицинским сотрудникам в диспансер.
В последние годы заболеваемость снизилась. Если сравнить с 2018-м, когда выявили 425 новых случаев, то в 2019 – уже 380. В 2020-м в период пандемии и масочного режима количество новых случаев снизилось до 261. В 2021 году – 250, в 2022 – 253.
В то же время с прошлого года наблюдается небольшой рост детской заболеваемости. Главный врач это связывает с улучшенной томографической диагностикой по республике. 90% заболевших детей – из семей, где заражён кто-то из родителей и родственников. Свой вклад в выявление новых случаев вносят флюороавтобусы, которые колесят по городам и районам.
К сожалению, уже десятый год подряд самая печальная статистика по эпидемиологической ситуации по туберкулёзу – в Рыбнице и районе. Затем идут Слободзейский и Григориопольский попеременно. В Бендерах, где расположена Республиканская туберкулёзная больница, самое меньшее количество заболевших. Остальные районы относительно стабильны.
«Хотелось, чтобы охват населения флюорографией стал больше. До пандемии он был в пределах 84-85%. В период пандемии эта цифра упала до 60%. На начало сентября этого года проведено уже 50% флюорографических обследований. До конца года, надеемся, будет 72%», – отметил главврач.