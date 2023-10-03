В Бендерах две подрядные организации ведут ремонт улицы Панина в ускоренном темпе. Эта дорога является одной из основных магистралей города, ежедневно по ней проезжают больше 13 тысяч машин, включая общественный транспорт и большегрузы.
Сейчас укладывают первый слой асфальта. Его высоту выравнивают по натянутой струне, сообщает Бендерское телевидение
«Асфальтоукладчик ультразвуковыми датчиками считывает толщину и передает ее на плиту и за ним уже асфальтобетонная смесь укладывается на заданную проектную толщину. То есть, если у нас даже есть где-то небольшие ямы после стабилизации, мы их выравниваем», — рассказал прораб предприятия «Тирстроймеханизация» им Н.П. Голуб Дмитрий Сяров.
Как сообщило Бендерское телевидение, дорогу фактически строят с нуля. Старое покрытие сняли на глубину больше чем в полметра. Всё заново засыпали песком и щебнем. Основание укрепили специальным грунтовым раствором. Теперь сверху покрывают асфальтом в два слоя. Такая технология сделает дорогу прочнее в разы.
Ремонт должен быть окончен не позднее середины октября. Если погода будет такая, как сегодня, то весь ремонт закончат к концу недели, и уже в эти выходные по улице Панина запустят транспорт.