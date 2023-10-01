В Приднестровье в разгаре подготовка почвы и сев озимых культур под урожай 2024 года.
В этом году сев озимых культур начался в августе с сева рапса, чуть позже, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Аграриями было запланировано засеять озимыми сельхозкультурами более 108 тыс. га, в том числе: рапсом — более 20 тыс. га, пшеницей — 78 тыс. га, что на уровне прошлого года. Однако, в связи с отсутствием осадков в течение продолжительного периода планы посева отдельных культур корректируются.
Так, озимого рапса фактически посеяно 13,8 тыс. га, т.е. 63 % от запланированного. В прошлом году на эту дату им было засеяно 17,9 тыс. га. Сроки сева данной культуры уже ушли.
На сегодняшний день озимая пшеница засеяна на площади 4,9 тыс. га, а в 2022 году на аналогичную дату было засеяно 11,8 тыс. га.
В отдельных хозяйствах Рыбницкого района приступили к севу озимого ячменя. Этой культурой засеяно 56 га. В 2022 году на эту дату озимым ячменем было занято 675 га.
Проведение нынешней посевной кампании под урожай 2024 года усугубляется рядом проблем. Среди них: низкие цены на выращенную продукцию, ее реализация на экспорт при усложненной логистике ввоза в республику всех составляющих сельскохозяйственного производства.