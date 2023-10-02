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Нацбанк Украины вводит режим «управляемого гибкого» курса гривны

Нацбанк Украины вводит режим «управляемого гибкого» курса гривны
фото: РИА Новости

На Украине официальный курс гривны с 3 октября будет «управляемым гибким», а не фиксированным, как с 24 февраля 2022 года. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передаёт gazeta.ru

В пресс-службе указали, что «управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования», который действовал в стране до этой даты.

Как заявили в НБУ, Нацбанк будет и дальше «тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и оставаться ключевым игроком на нем».

Там пояснили, что НБУ будет активно принимать участие в торгах на межбанковском валютном рынке, компенсируя «структурный дефицит валюты» и не допуская значительных колебаний курса гривны.

При этом «курс в тех сегментах рынка», где у граждан есть возможность приобретать и продавать валюту, «будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года», то есть не будет фиксированным как на наличном рынке, так и в обменных курсах банков при конвертации.

Однако в Нацбанке заверили, что НБУ «продолжит прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами».

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Минфин рассчитывает на ослабление гривны до среднегодового курса 41,4 грн/$1 в 2024 году.

По его словам, такой прогноз был сделан Минэкономики Украины и другими уполномоченными структурами, на которые ориентируется Минфин.
  • Сегодня, 09:12
  • DTV
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