Японская компания Atex Co выпустила на рынок подушку-подголовник для сна на животе, позволяющую комфортно вздремнуть в офисе.
Устройство устанавливается на столе, и поддерживает лицо и грудь, когда человек наклоняется вперед во время сна. Подушка не сдавливает руки и оснащена вибробудильником, передает moya-planeta.ru
В центре подушки есть отверстие, которое облегчает дыхание во время «сиесты», и предотвращает появление следов от сна на лице. Руки при этом можно естественным образом положить на стол, не прижимая их к лицу. Ширина такой подушки — 24 см, длина — 31 см.
Кроме того, угол подушки можно регулировать на трех уровнях, от 10 до 45 градусов, а таймер будильника можно установить на срок до 60 минут. Устройство мягко разбудит уснувшего работника вибрацией. Подголовник также можно повесить на стул, чтобы он не занимал слишком много места.
Новинка доступна для предварительного заказа, и количество заявок превысило все ожидания. В магазинах устройство появится с середины октября, и будет продаваться примерно за 8800 иен (около 5800 рублей), сообщает IT Home.
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