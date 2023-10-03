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Фактор риска: Турция настаивает на закрытии Армянской АЭС

Фактор риска: Турция настаивает на закрытии Армянской АЭС
Фото: armenpress.am, Армянская АЭС

Парламент Турции, накануне, 2 октября, обратился в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием принять меры по закрытию действующей в Армении атомной электростанции, информирует eadaily.com

В законодательном органе страны отметили, что Армянская АЭС (АЭС) расположена всего в 16 километрах от границы с Турцией.

В Комитете по петициям парламента, рассматривающем обращения граждан Турции, сообщили о проведении семинара по радиационной аварийной ситуации, целью которого было оказание информационной помощи жителям приграничной турецкой провинции Игдыр. По соглашению с Минздравом Турции выделены препараты йода, обеспечено их распределение и хранение в необходимых местах. На местном уровне также принимаются меры на случай радиационной аварийной ситуации, информировали в парламенте.

МИД Турции в свою очередь указывает, что ААЭС является «фактором риска для всего региона».

«Вопрос, связанный с этим, будет и дальше находиться в центре внимания нашей страны», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Действующая в Армении АЭС представляет «большую ядерную угрозу» для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 2 марта этого года, принимая в Баку гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Касаясь проблемы ядерной безопасности, азербайджанский лидер указал тогда, что ААЭС действует по старой технологии, у неë «серьëзные технические проблемы».

Напомним, ААЭС — единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мецамор, примерно в 30 км к западу от Еревана. Она была введена в строй в 1980 году. На станции установлено два атомных энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В настоящее время функционирует только второй блок ААЭС, обеспечивая в последние годы до 35% годовой выработки электроэнергии в республике. Российские специалисты ранее завершили работы по модернизации АЭС для продления еë эксплуатации до 2026 года. Ереван ранее запланировал продление работы станции ещë на 10 лет, до 2036 года.

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