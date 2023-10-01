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Прокуратура настаивает на строгом наказании за жестокое обращение с животными

Прокуратура настаивает на строгом наказании за жестокое обращение с животными
фото из открытых источников

Тираспольской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя г. Днестровск В.В. за жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекших их гибель, совершенное с применением садистских методов, сообщила пресс-служба Прокуратуры ПМР.

В.В. признан виновным в том, что он, в период времени с 21 марта по 10 апреля 2022 года, находясь в различных местах на территории г. Днестровск, а также в июле-августе 2022 года, находясь в районе дома № 9 по ул. 25 Октября, г. Днестровск, умышленно с целью причинения боли и страданий животным (ежам), игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, предвидя причинение физической боли и смерти животным, осуществлял поимку ежей, после чего жестоко обращаясь с ними, используя садистские методы, причинение страданий, выразившиеся в мучении животных и намеренном нанесении им систематических и многочисленных ударов камнями, совершил жестокое обращение с садистскими методами в отношении 32 ежей, что в последующем повлекло мучительную гибель животных.

В результате своих преступных действий В.В. причинил окружающей среде Приднестровской Молдавской Республике материальный ущерб на общую сумму 106 797,99 руб. ПМР.

По итогам рассмотрения уголовного дела суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Государственный обвинитель в процессе высказывал позицию о необходимости назначения наказания В.В. в виде реального лишения свободы.

С позицией суда об условном осуждении прокуратура г. Тирасполь не согласна, поскольку с учетом личности осужденного, а также обстоятельств дела, такое чрезмерно мягкое наказание не может оказать должного влияния на исправление осужденного.

В настоящее время прокуратурой г. Тирасполь готовится кассационное представление на приговор суда в связи с чрезмерной мягкостью назначенного В.В. наказания.

  • Сегодня, 20:27
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