Dnestr.TV

 
0

МИД России вызвал посла Молдовы

МИД России вызвал посла Молдовы
фото: РИА Новости, здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото

В МИД России 3 октября был вызван посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий, передаёт Sputnik

"Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдове, очередным проявлением которого стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова", – сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В МИД РФ отметили, что "Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдове, а также разжиганию антироссийских настроений".

Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортировали из Кишинева в среду, 13 сентября. Официальная причина, которую приводят в качестве аргумента власти, – якобы вмешательство Денисова "во внутренние дела Республики Молдова, что ставит под угрозу информационную безопасность страны". Такую формулировку приводит Генеральный инспекторат по миграции МВД республики.

В МИД России выразили протест временному поверенному в делах Молдовы в России из-за депортации из республики руководителя Sputnik Молдова.
  • Сегодня, 20:49
  • DTV
  • Просмотров: 17
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • Соло на необычных гитарах
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Праздников станет меньше
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • Соло на необычных гитарах
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Праздников станет меньше
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна