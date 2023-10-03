фото: РИА Новости, здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
В МИД России 3 октября был вызван посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий, передаёт Sputnik
"Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдове, очередным проявлением которого стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова", – сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
В МИД РФ отметили, что "Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдове, а также разжиганию антироссийских настроений".
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортировали из Кишинева в среду, 13 сентября. Официальная причина, которую приводят в качестве аргумента власти, – якобы вмешательство Денисова "во внутренние дела Республики Молдова, что ставит под угрозу информационную безопасность страны". Такую формулировку приводит Генеральный инспекторат по миграции МВД республики.
В МИД России выразили протест временному поверенному в делах Молдовы в России из-за депортации из республики руководителя Sputnik Молдова.