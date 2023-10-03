Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что республика не отказалась полностью от идеи закупки газа у «Газпрома», но ждет хорошую цену, сообщает РИА Новости
Накануне, участвуя по видеосвязи в Евроатлантическом форуме устойчивости, проходившем в Бухаресте, он торжественно обещал партнерам, что РМ больше не будет покупать газ у «Газпрома». Теперь он не так категоричен.
«Я не исключаю, что „Газпром“ будет искать возможность поставлять в Молдову газ и на правый берег, но по лучшим ценам. И у нас будет возможность выбирать. (…) Пока мы не отказались полностью от идеи, что никогда не будем закупать газ у „Газпрома“ для правобережья. Но сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно», — заявил министр энергетики страны Виктор Парликов в интервью Newsmaker
Он отметил, что пока Молдова не покупала газ вне европейского рынка. Но не исключил, что республика будет покупать и газ в других странах.
«Не исключаем, что мы будем закупать танкеры и завозить танкерами газ до какого-нибудь терминала СПГ и перекачивать его в Молдову», — сказал министр.
Вместе с тем, покупаемый сейчас Молдовой у греческого трейдера DEPA газ формируется из американского СПГ и российского трубопроводного газа. Таким образом условно европейский газ — тот же российский, только купленный через посредников.
Министр энергетики Виктор Парликов заявил, что Молдова предложила «Газпрому» выплатить 153 млн леев, а не $153 млн, как рассказало российское издание «Коммерсант». Как сказал Парликов в интервью NewsMaker 2 октября, если «Газпром» не согласится на эту сумму, то у Молдовы в суде «будет сильная позиция», пишет newsmaker.md
«Цифра точная, валюта ошибочная. Видимо, кто-то дал им посмотреть наше предложение. Мы его не публиковали, это все-таки конфиденциальный документ. (…) Они в „Коммерсанте“ не поняли и вместо 153 млн леев написали 153 млн долларов. Речь идет о тех же 8,6 млн долларов», — сказал Парликов.
Он отметил, что результаты отчета аудита должен утвердить Наблюдательный совет Moldovagaz. И представители правительства предложат на заседании совета рассмотреть этот вопрос.
«Если „Газпром“ не согласится на наше предложение, ему придется искать возможность взыскать этот долг через суд. Мяч полностью на стороне „Газпрома“. Пока от них нет никаких действий», — отметил министр.
При этом он отметил, что у Молдовы «будет сильная позиция», если дело дойдет до суда. Так как молдавские власти сделали «Газпрому» «обоснованное предложение».
На вопрос, будет ли Молдова обсуждать с российским концерном выплату большей суммы денег, чем предложили молдавские власти по итогам аудита, Парликов ответил: «Смотря в обмен на что. Я считаю, что вести переговоры не зазорно».