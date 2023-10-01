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В состоянии наркотического опьянения бендерчане угрожали взорвать себя и окружающих

В состоянии наркотического опьянения бендерчане угрожали взорвать себя и окружающих
фото: mvdpmr

В Бендерах накануне вечером двое мужчин забаррикадировались в гараже, угрожали взорвать себя и всех вокруг. Причина - наркотическое опьянение. Это произошло в одном из автогаражных кооперативов, в микрорайоне Солнечный, сообщила пресс-служба МВД ПМР

По информации уголовного розыска мужчины собрались там с целью употребления наркотиков. Открывать двери оперативникам они наотрез отказывались. Вскоре в адрес милиционеров посыпались угрозы. Молодые люди кричали, что у них есть граната, которой они взорвут себя и всех, кто рядом.

На место происшествия вместе со следственно-оперативной группой, прибыли спасатели, пожарные, спецназ и скорая помощь.

Открывать добровольно мужчины не хотели, поэтому было принято решение срезать петли металлических ворот гаража. Спасатели выполнили это быстро и чётко. Далее работал спецназ СОБР «Днестр». Через считанные минуты злоумышленников в наручниках вывели на улицу.

В ходе осмотра гаража никаких взрывчатых веществ и боеприпасов не обнаружено, а вот приспособления для курения «соли», а также остатки наркотических веществ милиционеры нашли.

В момент задержания ранее не судимые мужчины 38 и 39 лет находились в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время по данному факту назначены проверки и ряд экспертиз.
  • Сегодня, 21:44
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