В Бендерах накануне вечером двое мужчин забаррикадировались в гараже, угрожали взорвать себя и всех вокруг. Причина - наркотическое опьянение. Это произошло в одном из автогаражных кооперативов, в микрорайоне Солнечный, сообщила пресс-служба МВД ПМР
По информации уголовного розыска мужчины собрались там с целью употребления наркотиков. Открывать двери оперативникам они наотрез отказывались. Вскоре в адрес милиционеров посыпались угрозы. Молодые люди кричали, что у них есть граната, которой они взорвут себя и всех, кто рядом.
На место происшествия вместе со следственно-оперативной группой, прибыли спасатели, пожарные, спецназ и скорая помощь.
Открывать добровольно мужчины не хотели, поэтому было принято решение срезать петли металлических ворот гаража. Спасатели выполнили это быстро и чётко. Далее работал спецназ СОБР «Днестр». Через считанные минуты злоумышленников в наручниках вывели на улицу.
В ходе осмотра гаража никаких взрывчатых веществ и боеприпасов не обнаружено, а вот приспособления для курения «соли», а также остатки наркотических веществ милиционеры нашли.
В момент задержания ранее не судимые мужчины 38 и 39 лет находились в состоянии наркотического опьянения.
В настоящее время по данному факту назначены проверки и ряд экспертиз.