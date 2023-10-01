Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Предпринимательский патент с 2024 года будет действовать по всей республике
С 1 января 2024 года по всему Приднестровью будет установлена единая ставка платы за предпринимательский патент.
При этом сам патент будет действовать по всей территории республики. Переехав в другой город или район, предприниматель не должен будет обращаться в налоговую инспекцию, чтобы обменять документ.
Не потребуется менять патент и водителю такси, который пересел на другой автомобиль. Теперь в документе не будет указываться номер транспортного средства.
Соответствующий пакет законопроектов, принятый Верховным Советом 26 сентября, подписал Президент ПМР.
Законодательные акты опубликованы на официальном сайте главы государства.
Они вступят в силу с 1 января 2024 года.
- Сегодня, 21:52
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.