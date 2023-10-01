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В Одесской области появятся новые пункты пропуска с Молдовой

В Одесской области появятся новые пункты пропуска с Молдовой
фото: edinaya-odessa

В настоящее время между Украинской и Молдавской стороной проводятся переговоры, результатом которых может стать открытие новых таможенных пунктов пропуска в Одесской области. Кроме этого, рассматривается вариант закрытия тех пропускных пунктов, которые сегодня нерентабельны.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, находясь в Одессе, сообщает edinaya-odessa

Пункты пропуска на границе с Молдовой, которые пересекают менее 10 человек в сутки, планируется закрыть. Таких сейчас в Одесской области около 15 штук. В целом, их закрытие никак не повлияет на пропускную способность.

"Сегодня около 62 пунктов пропуска работает на границе с Молдовой. Если проходит до 10 человек в сутки, то нет смысла держать всю инфраструктуру и штат на них. Однако нужна консультация с громадами, прежде чем принимать такие решения, поскольку эти пункты находятся на их территории", — заявила Ирина Верещук.

Относительно строительства моста через реку Днестр, соединяющего молдавское пограничное село Косеуц и украинский город Ямполь. Его все же планируют ввести в эксплуатацию до 2025 года. Длина постройки составит 641 метр. Передвигаться можно будет по двум полосам, предусмотрены две велосипедные дорожки, две пешеходные дорожки и эстакада примерно 667 метров с украинской стороны. Длина опор в некоторых частях моста составит 40 метров, а пропускная способность — около 5 тысяч автомобилей в сутки.

"С нашей стороны ратификация соглашения о строительстве моста уже в парламенте, и до конца октября вся процедура будет выполнена. Молдавская сторона уже ратифицировала этот документ. Сегодня пограничные службы между собой согласовали рабочую группу, которая должна разработать соглашение совместного пограничного контроля", — сказала министр.

Следует отметить, что соглашение о строительстве моста между Украиной и Молдовой было подписано еще в июне этого года. Отмечалось, что строение станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом.
  • Сегодня, 22:07
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