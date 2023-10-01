Сегодня,4 октября, в 7:30 состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Правительственная комиссия по ЧП внесла поправки в избирательный кодекс с целью недопуска к выборам сторонников оппозиционера Илана Шора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
« в целях защиты демократических процессов в ходе избирательной кампании запрещается участие в выборах следующим лицам», — говорится в документе.
В пресс-службе уточнили, что запрет распространяется на политиков, поддерживающих связи с запрещенной партией «Шор».
Спикер Игорь Гросу сообщил 4 октября, что парламент сегодня утвердит поправки в Кодекс о выборах, которые приведут к запрету представителям неконституционной партии «Шор» участвовать в выборах. В частности, депутаты утвердят поправку, благодаря которой можно уточнять список лиц, не имеющих права участвовать в выборах, информирует newsmaker
Как отметил Гросу, эти поправки восполнят пробел, из-за которого КС признал неконституционной поправку в Кодекс о выборах, предполагавшую лишение права быть избранным сроком на пять лет членов исполнительных органов неконституционных партий и всех избранных от неконституционных партий лиц.
«Прежде всего, будут установлены критерии индивидуализации ограничений права быть избранными. В основном они будут относиться к вопросам, которые прямо вытекают из решения Конституционного суда о неконституционности политической партии „Шор“. Кроме того, закон, дополняющий Кодекс о выборах, также будет предусматривать возможность оспаривания в Апелляционной палате административных решений, с помощью которых будут применять эти ограничения. Чтобы внести ясность: организованные преступные группы несовместимы с демократией. Конституционный суд ясно дал это понять, когда признал преступную группировку „Шор“ неконституционной. Преступные группировки угрожают национальной безопасности и процессу свободных и справедливых выборов», — сказал Гросу.
По словам Гросу, Генеральный инспекторат полиции, Национальный центр борьбы с коррупцией, Служба информации и безопасности, Генеральная прокуратура представят информацию о лицах, подпадающих под эти критерии. А ЦИК утвердит список лиц, которые не имеют права участвовать в выборах. Тех кандидатов, которые попали в этот список, но их уже зарегистрировали, выведут из предвыборной гонки.
Это решение можно оспорить в Апелляционной палате Кишинева в течение 1 дня со дня его принятия.
Напомним,3 октября в Молдове решением Конституционного суда этой партии разрешили участвовать в выборах. КС признал неконституционной поправку в Кодекс о выборах, которая предполагала лишение права быть избранным сроком на пять лет членов исполнительных органов неконституционных партий и всех избранных от неконституционных партий лиц. Это означало вчера, что представители неконституционной партии «Шор» смогут участвовать в выборах.
Ранее КС постановил признать партию «Шор» неконституционной и лишил ее членов права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Позже депутаты подали запрос по отмене запрета.