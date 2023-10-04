фото: facebook.com/SpeakerMcCarthy, Маккарти больше не спикер
Палата представителей США проголосовала за отстранение своего спикера-республиканца Кевина Маккарти, пишет CNN. Большинство в ней контролируют республиканцы.
За проголосовали 216 конгрессменов, против — 210. Восемь республиканцев присоединились к демократам, чтобы отстранить Маккарти. Палатой представителей будет руководить временный спикер, предложенный Маккарти, пишет РБК
Прежде палата ни разу не отстраняла спикеров с помощью резолюции.
Единственный раз, когда палата представителей голосовала по вопросу об отстранении спикера, произошел в 1910 году, тогда республиканец Джо Кэнно сохранил должность.
Критики Маккарти среди республиканцев в основном ссылались на его позицию по финансовым вопросам. Он помог правительству США не допустить приостановки деятельности (шатдауна) своим «чистым» законопроектом (без помощи Украине) о бюджете. Проект был принят при помощи демократов, он будет действовать до середины ноября.
«Кевин Маккарти не будет спикером палаты представителей или он будет спикером палаты представителей, работающим в угоду демократам», — говорил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Он пояснял, что сделка Маккарти с демократами обходит многие ограничения по расходам, которые были установлены Республиканской партией, что стало «последней каплей».
Маккарти занял свою должность в январе 2023 года после рекордных 15 циклов голосования в палате представителей.
Его основной критик, Мэтт Гетц, называл себя «самым трамповским конгрессменом». Politico называло его «лучшим другом Трампа в конгрессе», а The Washington Post считает его поддерживающим бывшего президента «практически во всем». Он в начале года выдвигал Дональда Трампа на пост спикера. Гетц выступает против абортов, за открытое ношение оружия и строительство стены на границе с Мексикой. Он призывал Белый дом прекратить помощь Украине.
Гетц также обвиняет экс-спикера в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины, пишет РИА Новости
"Нам грозит годовой дефицит бюджета в 2,2 триллиона долларов, дедолларизация мировой экономики, которая сокрушит американцев из трудового класса. Кевин Маккарти - это персонаж "болота", который пришел к власти, собирая пожертвования от лоббистских объединений и перераспределяя их в обмен на оказываемые услуги", - сказал Гетц.
Сенатор-демократ Джо Манчин в интервью телеканалу NBC охарактеризовал отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти как "печальное событие для Америки", пишет mk.ru
По словам Манчини, эта отставка стала "печальным днем для истории страны" и послала "негативный сигнал" в адрес американской демократии.
"Это позор, впервые в истории мы оказались в такой ситуации, когда сотрудничать с другой стороной — почти политический грех", — посетовал сенатор.
Он выразил надежду на то, что политический компромисс будет найден, поскольку сотрудничество между партиями играет важную роль в управлении страной.
Временным спикером палаты представителей конгресса США назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.
Временно исполняющий обязанности спикера палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри приказал бывшему спикеру Нэнси Пелоси освободить свой кабинет в Капитолии к среде. Об этом во вторник, 3 октября, сообщило Politico со ссылкой на письмо, направленное в ее офис, пишет iz.ru
«Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будут заменены ключи», — цитирует издание письмо Макгенри.
Отмечается, что вечером во вторник снаружи офиса были замечены сотрудники, собирающие вещи. Сама Пелоси назвала такое выселение резким отходом от традиции.