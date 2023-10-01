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После четырех дней молчания молдавский трейдер East Gas Energy Trading (EGET), подписавший контракт на поставку двух миллионов кубометров газа в сутки с турецкой госкомпанией BOTAȘ, выступил с заявлением, передаёт Point.md
со ссылкой на yellowpages.md
По мнению молдавской компании, эта сделка открывает возможность диверсификации альтернативных источников поставки газа потребителям Молдовы и будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе, передает yellowpages.md
Как следует из пресс-релиза EGET, «компания открыта для сотрудничества и предлагает свои услуги другим поставщикам природного газа на молдавском рынке, в частности, Energocom и Moldovagaz»
.
«Наш приоритет — поставка природного газа потребителям в регионе в соответствии со всеми законами и правилами НАРЭ, в строгой координации с центральными и национальными органами государственной власти.
Мы хотели бы подчеркнуть, что сделка между EGET и BOTAȘ не содержит никакого политического подтекста
, поэтому просим избегать любых необоснованных спекуляций и приписывания политических оттенков как этой сделке, так и EGET, и рассматривать вышеупомянутый контракт исключительно через призму коммерческих интересов
», — говорится в пресс-релизе EGET.
Кроме того, руководство компании считает, что стоит «прекратить спекуляции, передачу ложной информации, которая ставит или может поставить в нежелательную ситуацию власти Республики Молдова, особенно в отношении Турецкой Республики».
29 сентября на сайте турецкой компании Botaș появилось сообщение о том, что с 1 октября Молдова будет получать 2 млн кубов газа в сутки из Турции. Кому, как и по какой цене будет поставлять газ молдавская компания, пока неизвестно.
2 млн кубометров в сутки — это более 700 млн кубов в год, или больше половины необходимого Молдове газа, не включая Приднестровье. При этом неизвестно, как газ дойдет до Молдовы, учитывая, что мощности забронированы на месяцы вперед (проще говоря, трубы заняты), а покупатель внутри Молдовы неизвестен. Как выяснил BP, Energocom не имеет к этому отношения, а в Moldovagaz сообщили, что они «не покупатели этого газа».
Со стороны East Gas Energy контракт с турками подписал Николай Габорак, который ранее был координатором Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений в Москве.
Среди учредителей предприятия — глава Fly One Мирча Малека (с долей в 30%), экс-сотрудник Moldovagaz Виталий Шептефрац (20%), компания Ecer Invest, которой управляет Адриана Попеску (20%) и компания H Kapitalz, основанная Марией Чеботарь (30%). Компания была создана три года назад и за это время не заработала ни лея.