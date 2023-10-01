фото: Getty Images, место смертельного ДТП в Венеции
Жертвами ЧП с автобусом в пригороде Венеции стал 21 человек, пострадали 18. Автобус пробил дорожное заграждение и упал с высоты 30 метров, после чего загорелся. Прибывший на место происшествия мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что пассажирами автобуса были туристы, направлявшиеся в один из местных кемпингов. Вместе с украинцами, число которых не сообщается, ехала группа туристов из ФРГ, сообщила газета Corriere della Sera, пишет РИА Новости.
Согласно первой версии, причиной ДТП могло стать внезапное недомогание водителя, опытного 40-летнего мужчины. На это указывает тот факт, что на асфальте не нашли следов торможения. Вторая версия строится вокруг возгорания в автобусе, которое привело к его сходу с эстакады, отмечает Corriere.
Сейчас известно о пяти погибших гражданах Украины и трех раненых в результате дорожно-транспортного происшествия. Среди жертв аварии автобуса в Венеции пятеро украинцев, еще трое травмированы. Об этом 4 октября сообщило Суспільне со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко.
"По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Сейчас известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Им предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице", - отметил он.
По словам представителя МИД, украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями по выяснению всех обстоятельств ДТП. Кроме того, дипведомства держат на контроле лечение украинских граждан и устанавливают связь с родственниками.