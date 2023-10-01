Dnestr.TV

 
0

Авария в Венеции: МИД Украины подтвердил гибель украинцев

Авария в Венеции: МИД Украины подтвердил гибель украинцев
фото: Getty Images, место смертельного ДТП в Венеции

Жертвами ЧП с автобусом в пригороде Венеции стал 21 человек, пострадали 18. Автобус пробил дорожное заграждение и упал с высоты 30 метров, после чего загорелся. Прибывший на место происшествия мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что пассажирами автобуса были туристы, направлявшиеся в один из местных кемпингов. Вместе с украинцами, число которых не сообщается, ехала группа туристов из ФРГ, сообщила газета Corriere della Sera, пишет РИА Новости.

Согласно первой версии, причиной ДТП могло стать внезапное недомогание водителя, опытного 40-летнего мужчины. На это указывает тот факт, что на асфальте не нашли следов торможения. Вторая версия строится вокруг возгорания в автобусе, которое привело к его сходу с эстакады, отмечает Corriere.

Сейчас известно о пяти погибших гражданах Украины и трех раненых в результате дорожно-транспортного происшествия.
Среди жертв аварии автобуса в Венеции пятеро украинцев, еще трое травмированы. Об этом 4 октября сообщило Суспільне со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко.

"По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Сейчас известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Им предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице", - отметил он.

По словам представителя МИД, украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями по выяснению всех обстоятельств ДТП. Кроме того, дипведомства держат на контроле лечение украинских граждан и устанавливают связь с родственниками.

  • Сегодня, 10:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • Соло на необычных гитарах
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Праздников станет меньше
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • Соло на необычных гитарах
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Праздников станет меньше
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна