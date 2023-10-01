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Госпошлина для транспортных средств

Госпошлина для транспортных средств

С начала нового года в Приднестровской Молдавской Республике вступают в силу новые тарифы государственной пошлины за совершение регистрационных действий, связанных с регистрацией транспортных средств и прицепов к ним. Соответствующие изменения в закон о государственной пошлине принят Верховным Советом и утвержден главой государства.

В 2024 году применяется размер расчетного уровня минимальной заработной платы для исчисления государственной пошлины – 1 РУ МЗП = 14,5 руб. ПМР, информирует NewsPMR.Com

1. Госпошлина за регистрацию:
- транспортных средств – 20 РУ МЗП;
- мототранспортных средств – 9 РУ МЗП;
- прицепов к транспортным средствам – 5 РУ МЗП.

2. Госпошлина за перерегистрацию транспортных средств – 6 РУ МЗП.

3. Госпошлина за снятие с регистрационного учета транспортных средств и прицепов к ним:
- с выдачей государственных регистрационных знаков «Транзит», – 6 РУ МЗП;
- без выдачи государственных регистрационных знаков «Транзит», – 3 РУ МЗП.

4. Госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков «Транзит», – 8 РУ МЗП.

5. Госпошлина за выдачу дополнительного свидетельства о регистрации транспортного средства, дубликатов свидетельств о регистрации транспортных средств и прицепов к ним взамен утраченных, непригодных для использования, несоответствующих установленным образцам регистрационных документов либо срок действия которых истек, – 12 РУ МЗП.

6. Госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков взамен утраченных, непригодных для использования, не соответствующих образцам, утвержденным нормативными правовыми актами ПМР:
- на транспортное средство за один регистрационный знак – 18 РУ МЗП;
- на мототранспортное средство – 16 РУ МЗП;
- на прицепы к транспортным средствам – 18 РУ МЗП.

7. Госпошлина за постановку на временный учет транспортных средств по месту пребывания:
- с выдачей временных государственных регистрационных знаков – 16 РУ МЗП;
- без выдачи временных государственных регистрационных знаков – 3 РУ МЗП.

8. Госпошлина за временную регистрацию транспортных средств и прицепов к ним за лизингополучателями или лизингодателями:
- транспортных средств – 8 РУ МЗП;
- мототранспортных средств и прицепов к транспортным средствам – 6 РУ МЗП.

9. Госпошлина за выдачу справки (свидетельства) на высвободившийся номерной агрегат – 4 РУ МЗП.

10. Госпошлина за выдачу справки (выписки из реестра) о совершенных регистрационных действиях, зарегистрированных транспортных средствах и прицепах к ним (номерных агрегатах) и их собственниках (владельцах) – 4 РУ МЗП.

Представленные выше изменения в закон «О государственной пошлине» вступят в законную силу с 1 января 2024 года.

  • Сегодня, 10:49
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