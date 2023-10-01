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На время празднования Дня Бендер изменится график движения общественного транспорта

На время празднования Дня Бендер изменится график движения общественного транспорта
фото из открытых источников

В связи с проведением мероприятий, посвященных 615-й годовщине со дня первого летописного упоминания о городе Бендеры, троллейбусы и маршрутные такси в ночь с 7 на 8 октября и с 8 на 9 октября будут работать до 1:00. Об этом сообщаетсяна официальный сайте госадминистрации города.

Что касается личного транспорта, то на время проведения городских мероприятий 6, 7 и 8 октября будут обеспечены парковочные места:

на площади Освобождения напротив здания госадминистрации (количество парковочных мест здесь увеличено);

на новой парковке по ул. Советской в районе автостанции, на парковке напротив Александро-Невского парка;

у северного въезда в крепость в районе завода САРМ;

у городского пляжа (пройти в Александро-Невский парк оттуда можно через Водяные ворота);

по улице Ткаченко за Мемориалом Памяти и Скорби, а также на улице Панина и на других улицах города.

6 октября, в 11:00 в Бендерском историко-краеведческом музее откроется выставка старопечатной книги и книжной графики с изображением Бендер прошлых веков, информирует novostipmr.com

В этот же день 6 октября в 14:00 в честь Дня города состоится торжественное открытие отремонтированной улицы Советской. Как сообщает Telegram-канал «Бендеры-ИНФО», там будет театрализованное представление. Дорожное движение символически откроют дети на велосипедах, самокатах и машинках. Ещё будет выставка ретро-автомобилей.

В субботу, 7 октября, ровно в полдень пройдёт легкоатлетический и велопробег. Старт – от Центра гребного спорта.

В это же время пройдёт театрализованное представление в парке «Октябрьский» и открытие набережной после реконструкции. Организаторы обещают тематические мастер-классы, выставку цветов, конкурс исторического косплея.

А с 14:00 начнутся народные гуляния: фестиваль национальных культур и подворья, спортивные и семейные состязания.

Праздник продолжится в воскресенье, 8 октября, уже в Бендерской крепости. Там в Александро-Невском парке пройдут массовые гуляния. С 16:00 начнётся концерт, выставка-конкурс домашних животных, семейные развлекательные соревнования, гастрономические зоны и фотозоны.

Вечером, в 20:40, будет световое огненно-пиротехническое шоу, дискотека и праздничный салют.
  • Сегодня, 11:20
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