Как сообщила пресс-служба МВД ПМР всё произошло в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Кирова. Примерно в 11 часов утра в дежурную часть УВД г.Бендеры поступило сообщение: у соседей семейный скандал. На место выехала группа задержания пульта централизованной охраны. Когда милиционеры подошли к квартире, то почувствовали запах дыма. Позвонили на единый номер спасения 101 и начали эвакуацию жильцов со всего подъезда.
Через несколько минут прибыл пожарный расчёт. Огнеборцев у двери в квартиру встретила хозяйка жилья, она сообщила, что внутри находится домашняя любимица - мопс по кличке Боня.
Пожарным удалось найти и спасти собаку. Но пушистому питомцу пришлось оказывать первую помощь.
В квартире было три очага возгорания. Два из них потухли, не причинив особого вреда, а третий разгорелся настолько, что от высокой температуры расплавился натяжной потолок, телевизор, лопнули стёкла.
В результате пожара сильно повреждены две комнаты и коридор. Остальные помещения в квартире задымлены.
Пожар площадью два квадратных метра локализовали за семь минут. Инспектор Государственного пожарного надзора установил: причиной пожара стал поджог.