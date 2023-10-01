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Пожар в Бендерах

Пожар в Бендерах
фото: mvdpmr

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР всё произошло в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Кирова. Примерно в 11 часов утра в дежурную часть УВД г.Бендеры поступило сообщение: у соседей семейный скандал. На место выехала группа задержания пульта централизованной охраны. Когда милиционеры подошли к квартире, то почувствовали запах дыма. Позвонили на единый номер спасения 101 и начали эвакуацию жильцов со всего подъезда.

Через несколько минут прибыл пожарный расчёт. Огнеборцев у двери в квартиру встретила хозяйка жилья, она сообщила, что внутри находится домашняя любимица - мопс по кличке Боня.

Пожарным удалось найти и спасти собаку. Но пушистому питомцу пришлось оказывать первую помощь.

В квартире было три очага возгорания. Два из них потухли, не причинив особого вреда, а третий разгорелся настолько, что от высокой температуры расплавился натяжной потолок, телевизор, лопнули стёкла.

В результате пожара сильно повреждены две комнаты и коридор. Остальные помещения в квартире задымлены.

Пожар площадью два квадратных метра локализовали за семь минут. Инспектор Государственного пожарного надзора установил: причиной пожара стал поджог.

Пожар в Бендерах

Пожар в Бендерах

Пожар в Бендерах
фото: mvdpmr
  • Сегодня, 19:16
  • DTV
  • Просмотров: 58
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