Государственный таможенный комитет ПМР доводит до сведения экономических агентов информацию об официальном опубликовании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 сентября 2023 года №284-ЗИД-VII «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики».
Он направлен на установление сбора за проезд по автомобильным дорогам республики транспортных средств, не зарегистрированных в ПМР, перевозящих некоторые категории товаров, которые будут определены Правительством ПМР. С этой целью Закон дополнен новой статьей 5-2, определяющей категорию лиц – плательщиков сбора, сообщила пресс-служба ГТК ПМР
Объектом данного сбора, являются транспортные средства, в том числе автопоезда (полная масса которых – каждого в отдельности либо в составе автопоезда – превышает 18 тонн), предназначенные для перевозки грузов, не зарегистрированные в ПМР, въезжающие на территорию республики и перевозящие по ее автомобильным дорогам некоторые категории товаров, не являющиеся объектом сбора за проезд транспортных средств, предусмотренных статьей 5-1 Закона «О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики»; перечень некоторых категорий товаров, при перевозке которых будет взыматься оговариваемый сбор, устанавливается правовым актом Правительства ПМР.
Размер указанного сбора составляет 15 расчетных уровней.(1 РУ МЗП = 14,5 руб. ПМР)
Сбор является платой за однократный въезд на территорию ПМР с правом перемещения на ее территории в течение 1 месяца, с обязательным последующим выездом.
При нарушении требования о выезде по истечении 1 месяца, выезд такого транспортного средства обусловлен обязательной уплатой 45 расчетных уровней.
Кроме того, Закон №284-ЗИД-VII корректирует текст статьи 5-1 Закона «О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики» с целью верности применения её норм во взаимодействии с новыми нормами статьи 5-2.
Закон №284-ЗИД-VII опубликован на официальном сайте Министерства юстиции ПМР 27 сентября 2023 года. Вступление его в силу определено со дня, следующего за днем его официального опубликования, соответственно, — с 28 сентября 2023 года.
Нормы, направленные на установление сбора за проезд по автомобильным дорогам республики транспортных средств, не зарегистрированных в ПМР, перевозящих некоторые категории товаров, вступают в силу с 1 января 2024 года.