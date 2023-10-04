Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге намерены 5 октября принять резолюцию, в которой призовут страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе, а также приостановить развитие сотрудничества и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа, сообщает РИА Новости
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
"Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе", - указывается в резолюции.
Депутаты также планируют призвать "верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Азербайджан не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха".
В противном случае депутаты ЕП "призывают ЕС и страны-члены рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с этой страной в других областях".
Европарламент также намерен призвать ЕС "снижать зависимость Евросоюза от газа из Азербайджана", а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Арменией – "полностью прекратить импорт нефти и газа" из Азербайджана.
Депутаты также призовут ЕС "работать над обеспечением международных гарантий для безопасности армян, продолжающих жить в Нагорном Карабахе, а также для восстановления полного гуманитарного доступа в регион", существенно увеличить гумпомощь.
Они также планируют "выразить разочарование" организацией работы первой миссии ООН, посетившей Карабах, и призвать к "установлению международного присутствия в Нагорном Карабахе под эгидой ООН".
Депутаты в своем документе также раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за то, что они игнорировали предупреждения Европарламента "о негативном развитии ситуации" вокруг Нагорного Карабаха, а также за то, что "их действия до сих пор не привели к каким-либо положительным результатам". Европарламент также планирует призвать ЕС и входящие в него страны "немедленно пересмотреть дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа".
"Европарламент напоминает Азербайджану, что он несет полную ответственность за безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха, просит Азербайджан обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха в соответствии с Уставом ООН и всеми соответствующими международными конвенциями, принципами международного права и правами человека… Призывает власти Азербайджана обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах", - указывается в проекте резолюции. Депутаты также призовут Баку освободить всех задержанных армян Нагорного Карабаха, включая политиков.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.