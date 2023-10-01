Dnestr.TV

 
0

Молдова продлила природоохранные разрешения ММЗ до конца октября

Молдова продлила природоохранные разрешения ММЗ до конца октября
фото: пресс-служба ММЗ

В Молдове Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) продлила Молдавскому металлургическому заводу в Рыбнице (ММЗ) природоохранные разрешения до конца октября. Решение принято на заседании комиссии в среду 4 октября.

"Агентство по охране окружающей среды выдаст в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки предприятием "Молдавский металлургический завод" разрешительный документ "Авторизация на выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников" сроком действия до 31 октября 2023 года", – говорится в тексте решения комиссии, передаёт md.sputniknews

В этом же документе сказано о продлении разрешения на "обращение с отходами".

"Агентство по охране окружающей среды выдаст в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки предприятием "Молдавский металлургический завод" разрешительный документ "Авторизация на обращение с отходами" сроком действия до 31 октября 2023 года", – говорится в тексте решения комиссии.
  • Сегодня, 21:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • Соло на необычных гитарах
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Праздников станет меньше
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • Соло на необычных гитарах
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Праздников станет меньше
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна