В Молдове Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) продлила Молдавскому металлургическому заводу в Рыбнице (ММЗ) природоохранные разрешения до конца октября. Решение принято на заседании комиссии в среду 4 октября.
"Агентство по охране окружающей среды выдаст в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки предприятием "Молдавский металлургический завод" разрешительный документ "Авторизация на выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников" сроком действия до 31 октября 2023 года", – говорится в тексте решения комиссии, передаёт md.sputniknews
В этом же документе сказано о продлении разрешения на "обращение с отходами".
"Агентство по охране окружающей среды выдаст в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки предприятием "Молдавский металлургический завод" разрешительный документ "Авторизация на обращение с отходами" сроком действия до 31 октября 2023 года", – говорится в тексте решения комиссии.