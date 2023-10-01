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Нобелевский комитет напомнил, что вклад в науку не оценивают по национальности

Нобелевский комитет напомнил, что вклад в науку не оценивают по национальности
фото: Tom Little, Reuters

Нобелевскую премию по химии в 2023 году присудили за «за открытие и синтез квантовых точек». Лауреатами стали американские ученые Муни Бавенди и Луи Брюс, а также физик Алексей Екимов, который родился в СССР и с 1999 года работает в США.

Отвечая на вопросы журналистов об уместности награждения русского ученого на фоне боевых действий, которые ведет Россия, комитет заявил, что для науки «национальность не имеет значения», передаёт kommersant.ru

Генсек академии Ханс Эллегрен отметил, что нужно «просто следовать процедуре определения наиболее важных открытий» и, в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, номинировать достойных ученых, «независимо от национальности».

Именно эксперимент Алексея Екимова, проведенный еще в Советском Союзе, проложил дорогу последующим исследованиям и технологиям.

В Нобелевском комитете пояснили, что лауреатам «удалось создать частицы настолько маленькие, что их свойства определяются квантовыми явлениями». Сегодня эту технологию используют в экранах телевизоров, светодиодных лампах и даже при удалении раковых опухолей.

Эксперты отмечают, что «квантовые точки» уже давно ждали Нобелевской премии, и полагают, что в будущем еще не раз могут вручить премию за открытия именно в этой области.

Нобелевскую премию по химии присудили 62-летнему профессору Массачусетского технологического института (США) Муни Бавенди, 80-летнему профессору Колумбийского университета (США) Луи Брюсу и 78-летнему главному научному сотруднику компании Nanocrystals Technology Inc. (США) Алексею Екимову. Благодаря их исследованиям удалось открыть, а затем начать синтезировать «квантовые точки», сообщил Нобелевский комитет.

Премия, которая составляет 11 млн шведских крон (около $ 991 тыс.) будет разделена поровну между тремя лауреатами.


«Квантовая точка» (quantum dot, QD) — это не отдельные элементарные частицы, а системы, состоящие из десятков и сотен тысяч атомов и молекул.

«Когда материя сжимается до наноразмеров, возникают квантовые явления. Нобелевским лауреатам по химии 2023 года удалось создать настолько крошечные наночастицы, что их свойства определяются этими явлениями»,— пояснили в Нобелевском комитете. Также там отметили, что «квантовые точки» имеют большое значение в нанотехнологиях.
  • Сегодня, 21:44
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