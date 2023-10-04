Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов провести выборы несмотря на то, что в стране введено военное положение. Об этом сообщает Sky TG24. По его словам, для этого парламенту необходимо решить «все задачи по обеспечению безопасности», пишет mk.ru
«У нас есть эта задача, если наша страна сможет внести поправки в законы, то выборы состоятся в Украине», — заявил глава государства.
Кроме того, он добавил, что на данный момент Украине необходимо еще больше боеприпасов и средств ПВО для того, чтобы продолжать наступление. Также он подчеркнул, что украинской армии очень сильно мешают минные поля.
Следующие выборы президента Украины должны пройти 31 марта следующего года. Ранее же Зеленский заявлял, что конституция страны не позволяет проводить выборы во время действия военного положения.