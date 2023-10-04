Совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner-2023 пройдут 25—31 октября в городах Бельцы и Маркулешты, сообщили в минобороны Молдовы, передаёт Sputnik
«В конце октября Национальная армия проведет молдавско-американские двусторонние учения Aurochs Partner-2023. С 25 по 31 октября текущего года в учебных центрах авиационного полка “Дечебал” в Маркулештах и мотострелковой бригады “Молдова” в Бельцах пройдут совместные тренировки молдавских и американских солдат», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны республики.
Уточняется, что учения будут включать в себя стрельбу из пехотного оружия и прыжки с парашютом. «Они направлены на развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости армий-участниц, а также внедрение на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки», — пояснили в сообщении.
Минобороны также подчеркивает, что учения будут организованы в соответствии с планом боевой подготовки молдавской армии на текущий год.
Ранее с 10 по 22 сентября молдавские, румынские и американские военные провели на полигонах Молдовы совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident — 2023 («Огненный щит»/ «Быстрый трезубец» — 2023), чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО.