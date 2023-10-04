Dnestr.TV

 
0

Всё по плану: Молдова и США проведут совместные военные учения

Всё по плану: Молдова и США проведут совместные военные учения
фото: tv6.md

Совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner-2023 пройдут 25—31 октября в городах Бельцы и Маркулешты, сообщили в минобороны Молдовы, передаёт Sputnik

«В конце октября Национальная армия проведет молдавско-американские двусторонние учения Aurochs Partner-2023. С 25 по 31 октября текущего года в учебных центрах авиационного полка “Дечебал” в Маркулештах и мотострелковой бригады “Молдова” в Бельцах пройдут совместные тренировки молдавских и американских солдат», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны республики.

Уточняется, что учения будут включать в себя стрельбу из пехотного оружия и прыжки с парашютом. «Они направлены на развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости армий-участниц, а также внедрение на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки», — пояснили в сообщении.

Минобороны также подчеркивает, что учения будут организованы в соответствии с планом боевой подготовки молдавской армии на текущий год.

Ранее с 10 по 22 сентября молдавские, румынские и американские военные провели на полигонах Молдовы совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident — 2023 («Огненный щит»/ «Быстрый трезубец» — 2023), чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО.
  • Сегодня, 07:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • Соло на необычных гитарах
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Праздников станет меньше
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах презентовали биографический сборник "Имя По ...
  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Названы опасные предметы в доме, которые надо регулярно ...
  • Приднестровские крупные предприятия начали платить нало ...
  • Соло на необычных гитарах
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе ...
  • Праздников станет меньше
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна