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Европарламент призвал пересмотреть законодательство ЕС

Европарламент призвал пересмотреть законодательство ЕС
иллюстрация: class-tour.com

Европейский парламент на своем пленарном заседании в Страсбурге принял резолюцию, в которой депутаты призвали к принятию законодательства ЕС, устанавливающего единые стандарты в отношении размера и цены ручной клади, которое станет обязательным для авиакомпаний, сообщает eadaily.com

В резолюции, принятой «поднятием рук», депутаты Европарламента обратили внимание, прежде всего, на неудобства, вызванные несогласованными правилами провоза ручной клади авиакомпаниями, и призвали пересмотреть законодательство ЕС о правах авиапассажиров.

Различные правила авиакомпаний в отношении разрешенного провоза багажа приведут к скрытым сборам и затруднят сравнение цен. Если пассажиры летят разными авиакомпаниями или вынуждены менять свои планы, то противоречивые правила вызывают путаницу. Было также подчеркнуто, что Европейская комиссия должна полностью выполнить соответствующее решение суда ЕС при пересмотре действующего авиационного законодательства ЕС.


Суд ЕС ранее постановил, что авиакомпании не могут взимать дополнительную плату за ручную кладь «при условии, что такая ручная кладь отвечает разумным требованиям с точки зрения веса и габаритов и соответствует применимым требованиям безопасности».

Согласно резолюции, новое законодательство должно также касаться других скрытых расходов, таких, например, как плата за распределение мест.

  • Сегодня, 07:23
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