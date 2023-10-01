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Чемпионат мира по футболу-2030 впервые в истории пройдет на трех континентах

Чемпионат мира по футболу-2030 впервые в истории пройдет на трех континентах
иллюстрация: пресс-служба FIFA, Футбольный кубок мира

Стартовые матчи чемпионата мира по футболу в 2030 году пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Об этом сообщла пресс-служба Международной федерации футбола, передаёт championat.com

4 октября состоялось заседание совета ФИФА, на котором было решено, что матчи турнира состоятся во всех странах, которые подали заявку на его проведение.

Турнир впервые пройдёт на трёх континентах и в шести странах. Большинство матчей будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии.

Три игры состоятся в Южной Америке. Матч открытия состоится в Уругвае, в нём сыграет местная национальная команда.

То же самое касается и первых матчей сборных Аргентины и Парагвая в группах – их эти команды проведут в родных странах.

Финал чемпионата мира запланирован на стадионе «Сантьяго Бернабеу» – домашней арене мадридского «Реала».

Событие приурочено к празднованию столетия чемпионата мира, который впервые прошел в Уругвае в 1930 году. «Первый матч будет проведен на стадионе, с которого все начиналось, - в Монтевидео на легендарном "Сентенарио"», - сказал глава ФИФА Джанни Инфантино.

  • Сегодня, 07:35
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