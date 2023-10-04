Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы уполномочила Службу информации и безопасности (СИБ) блокировать сайты и интернет-ресурсы, которые с ее точки зрения несут угрозу государству, соответствующее решение опубликовано 4 октября на сайте молдавского правительства, сообщило РИА Новости
Ранее президент РМ Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая, запрещенную ныне партию "Шор". Она призвала расширить полномочия СИБ и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что СИБ составит список сайтов и прочих онлайн-ресурсов, используемых в гибридной войне против Молдовы, а также имеющих отношение к лицам, находящихся под санкциями в стране, в США, Великобритании, Канаде, Норвегии из-за причастности к дестабилизации обстановки в РМ. По запросу СИБ Национальное агентство по регулированию в сфере электронных коммуникаций и ИТ обязано блокировать работу таких онлайн-источников", - говорится в тексте постановления КЧС.
При этом критерии, по которым можно было бы определить вредоносность таких ресурсов, в решении КЧС не обозначены.
При этом отмечено, что к источникам, которые несут угрозу государству будут относится ресурсы, пропагандирующие фейковые новости в сфере, "затрагивающим национальную безопасность, разжигающие ненависть, подстрекающие к массовым беспорядкам или пропагандирующим войну", а также "онлайн-источники, которые используются в информационной войне против Молдовы".