Кабинет министров Украины 29 сентября распорядился назначить пожизненные стипендии научно-педагогическим работникам за выдающиеся заслуги. Среди них оказался отец действующего президента страны — Александр Зеленский.
«Назначать пожизненно стипендии от кабинета министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования научно-педагогическим работникам с 1 сентября 2023 года согласно приложению», — сказано в распоряжении №858-р, опубликованном на сайте украинского правительства, передаёт iz.ru
В распоряжении указано, что выплату стипендий следует осуществлять в пределах бюджетных назначений, установленных министерству образования и науки законом о государственном бюджете на соответствующий год.
Имя Александра Зеленского 1947 года рождения названо в приложении к распоряжению среди почти 120 научно-педагогических работников, удостоенных стипендии кабмина.
Зеленский указан как профессор Государственного университета экономики и технологий. На сайте учебного заведения он представлен завкафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктором технических наук.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году уже пытался сделать отца пожизненным стипендиатом. Как сообщал тогда РЕН ТВ, законопроект о присвоении пожизненной выплаты пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет даже внесли в правительство Украины.
Размер выплат составлял 1,5 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. Сумма на тот момент была равна 2568 гривнам, что составляло 6800 рублей. Однако в сентябре 2020 года кабмин снял вопрос о присвоении стипендий с повестки.