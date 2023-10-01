В Приднестровье начался осенний этап зарыбления рыбохозяйственных водоёмов. Накануне в протоку Турунчук выпустили больше полутора тонн: белого амура, карася, карпа, толстолобика.
Как сообщает novostipmr.com, сеголеткам 4 месяца. Белого амура и толстолобика выбрали неслучайно: это речные уборщики, они питаются водной растительностью и очищают водоём.
«Мы выпускаем в воду рыб-мелиораторов с той целью, чтобы они, скажем так, снижали эффект цветения воды. В настоящее время мы приступили к осеннему этапу зарыбления. В районе пяти тонн мы уже выпустили», - отметил заместитель начальника управления водных и рыбных ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Сергей Чур.
Всего в приднестровские водоёмы выпустят 24 тонны рыбы в ходе осеннего этапа зарыбления. Кроме Турунчука, мероприятия по зарыблению уже проведены в Кучурганском водохранилище, на Днестре. На очереди – водохранилище Дубоссарской ГЭС. Зарыбление проводится за счёт Экологического фонда.