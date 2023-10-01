Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил поздравления ко Дню учителя.
Текст поздравления приводим без изменений:
«Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия учителя издавна является одной из самых востребованных и уважаемых. Быть учителем – это настоящее призвание, ведь именно педагоги год за годом учат добру и гражданственности, воспитывают молодое поколение, передают им знания, делятся богатым жизненным опытом.
В Приднестровье трудятся педагоги-профессионалы, которые преданы избранному делу, полны терпения, мудрости и любви к учащимся, готовы бескорыстно жертвовать своим временем ради них. Они вдохновляют своих учеников на новые успехи, формируют личность с высокими моральными качествами, готовую преодолевать трудности и достигать поставленных целей.
Уважаемые педагоги! Выражаю вам глубочайшую благодарность за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и всего наилучшего!»