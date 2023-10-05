Глава исполнительной ветви власти Александр Розенберг в традиционном онлайн-формате провел очередное заседание Правительства, в ходе которого принят ряд актуальных нормативно-правовых актов. Подробнее о документах, которые затрагивают важные стороны жизни приднестровцев, в обзоре основных тем пресс-службы Правительства ПМР
Затраты на приобретение глазных протезов будут возмещать
Для поддержания приднестровцев льготной категории действующее законодательство предполагает выплату компенсации при приобретении глазных протезов. Правительством был разработан порядок назначения и выплаты затраченных гражданином на эти цели средств.
Согласно Постановлению Правительства приднестровцы могут воспользоваться данной услугой один раз в два года. Компенсация составит не более 360 РУ МЗП, что эквивалентно 3 492 рублям за один косметический глазной протез. Претендовать на возмещение могут инвалиды, ветераны войны и лица, признанные жертвами политических репрессий. По данным Республиканского общества слепых, в Приднестровье в глазных протезах нуждается порядка 30 человек.
Установлен порядок выдачи разрешения на временное проживание для иностранцев и формы соответствующих заявлений
Разрешение на временное проживание иностранному гражданину или лицу без гражданства будет выдаваться сроком на три года, либо по заявлению на иной срок, не превышающий трех лет. При этом продлевать его можно неоднократно.
Важно, что для подачи заявления необходима личная явка. Установление личности иностранного гражданина или лица без гражданства необходимо, поскольку не всегда в базах данных есть необходимые документы. В таком случае идентифицировать лицо можно посредством его личного обращения. Позицию ведомства поддержал Глава Правительства Александр Розенберг, отметив, что в настоящий момент такой подход является безопасным и разумным.
Сведения об ограничениях теперь будут отображаться в выписках из реестров
Министерством юстиции разработан механизм, направленный на приведение форм документов, используемых при госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствие с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПМР».
Согласно действующему законодательству информация об ограничении распоряжения долей в уставном капитале юридического лица и о запрете совершения регистрационных действий являются сведениями государственного реестра юридических лиц, такие же данные в отношении ИП и КФХ – сведения госреестра индивидуальных предпринимателей.
Представленные меры позволят отразить данные об ограничениях в Выписке из государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, Выписке из государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе и Выписке из государственного реестра индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве.
Кроме того, члены Правительства утвердили и схемы электронных документов: «Электронная выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе» и «Электронная выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей о крестьянско-фермерском хозяйстве». Данные справки в скором будущем можно будет заказать через ГИС «Портал государственных услуг».
Также изменения, предусмотренные Законом, были внесены и в Постановление Правительства «О порядке ведения Единого государственного реестра».
«Предлагается дополнить соответствующие реестры графами, касающимися запрета на совершение регистрационных действий в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и КФХ, и сведениями по поводу снятия запрета на совершение регистрационных действий», – пояснила профильный министр Александра Тумба.
Идентификация граждан облегчит получение госуслуг
В 2024 году в Приднестровье заработает единый реестр населения. Он будет представлять собой совокупность сведений о приднестровцах, иностранных гражданах и лицах без гражданства, проживающих на территории республики. Консолидация сведений позволит создать единую базу данных, которая в свою очередь упростит механизм получения государственных услуг. В Правительстве продолжают работу по его совершенствованию.
Минцифры предлагает расширить информацию в сертификатах открытых ключей электронных подписей физических лиц, добавив номер реестровой записи о физическом лице. Представляя законопроект, и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло отметил, что данный номер будет служить основным идентификационным признаком человека.
«Это признак, который позволяет однозначно идентифицировать человека. Неважно, наш это гражданин или иностранный гражданин, который пребывает на территории ПМР. В связи с тем, что это однозначно идентификатор лица, нами предлагается дополнить нормы профильного закона тем, что данный номер записи о физическом лице должен быть включен в Закон и в сертификат электронной подписи. Указанная мера позволит при использовании электронной подписи идентифицировать владельца в информационных системах и исключить необходимость дополнительной проверки принадлежности сертификата физическому лицу», — рассказал присутствующим глава ведомства.
Вскоре законопроект будет направлен в Верховный Совет для рассмотрения.
Предложено пересмотреть выплаты совместителям
Правительство считает необходимым скорректировать действующий механизм начисления выплат для внешних и внутренних совместителей и внести изменения в Закон «О минимальном размере оплаты труда». На данный момент таким работникам производятся выплаты не ниже 50% установленного МРОТа, скорректированного с учетом фактически отработанного времени. При этом не имеет значения на 0,5 ставки они работают или на 0,25. Такой подход несправедлив, поскольку происходит уравнивание оплаты труда сотрудников, отработавших разное количество часов.
На заседании Правительства предложено производить начисление заработной платы пропорционально отработанному времени. Таким образом будет устранен неравный подход к оплате труда совместителей, работающих на 0,5 ставки, и совместителей, работающих менее чем на 0,5 ставки. Новый механизм считают справедливым и представители Союза промышленников аграриев и предпринимателей. Инициатива в ближайшее время будет направлена для изучения в Верховный Совет.
Мастерам народных промыслов будут выдавать свидетельства
Такую норму предложено закрепить в Законе «О народных художественных промыслах и ремеслах». Законодательная инициатива Правительства также предусматривает закрепление за Госслужбой по культуре и историческому наследию полномочия по принятию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность мастеров народных художественных промыслов и ремесленников, в данной области с выдачей соответствующего свидетельства, подтверждающего их статус. Также ведомство сможет принимать подзаконные правовые акты, направленные на оказание государственной поддержки мастерам народных художественных промыслов, ремесленникам. Предложение поддержано членами Правительства, теперь законодательную инициативу предстоит рассмотреть парламентариям.