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Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении Молдовы в ЕС

Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении Молдовы в ЕС

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой говорится о желательности начала переговоров о вступлении Молдовы в ЕС до конца 2023 года, об этом сообщил депутат ЕП от Румынии Зигфрид Мурешан.

Резолюцию поддержали 448 депутатов, 45 проголосовали "против", 43 воздержались., информирует sputniknews.ru

"Европарламент... подчеркивает тот факт, что, как и в случае с Украиной, конкретная перспектива вступления в ЕС является важным маяком надежды, который поддержит моральный дух Молдовы в этот период крайней нестабильности и материальных трудностей; ожидает, что положительная рекомендация будет включена в пакет расширения Комиссии", - отмечается в тексте резолюции.

Одобренная резолюция будет передана в Совет ЕС, Комиссию ЕС, Вице-президенту Комиссии/Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Правительству и Парламенту Республики Молдова, Российской Федерации, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ООН и Совету Европы.

Заседание Совета ЕС по общим вопросам намечено на 12 декабря нынешнего года.

Президент Молдовы Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдове девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.
  • Вчера, 18:10
  • DTV
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