В Приднестровье утвержден и принят в работу порядок оформления и выдачи разрешения на временное проживание, а также порядок продления и замены разрешения на временное проживание для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Согласно положениям норматива:
Разрешение на временное проживание выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком на три года либо по заявлению лица на иной срок, не превышающий трех лет, с правом неоднократного продления,информирует NewsPMR.Com
Правительством могут устанавливаться квоты на выдачу разрешений на временное проживание, если количество пребывающих в иностранных граждан существенно влияет на экономическое положение и уровень занятости в республике.
Без учета утвержденной квоты разрешение на временное проживание выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства:
- родившемуся на территории, входящей в состав ПМР;
- признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособного сына или дочь, состоящих в гражданстве ПМР;
- имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве ПМР;
- состоящему в браке с гражданином ПМР, имеющим место жительства в Приднестровье;
- осуществившему инвестиции на территории ПМР в установленном размере;
- имеющему ребенка, состоящего в гражданстве ПМР;
- имеющему сына или дочь, достигших возраста 18 лет, состоящих в гражданстве ПМР и решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными либо ограниченными в дееспособности;
- не достигшему возраста 18 лет, получающему разрешение на временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) – иностранным гражданином;
- не достигшему возраста 18 лет, получающему разрешение на временное проживание по заявлению усыновителя, опекуна, попечителя – гражданина ПМР;
- достигшему возраста 18 лет, признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) – иностранным гражданином;
- достигшему возраста 18 лет, признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на временное проживание по заявлению усыновителя, опекуна, попечителя – гражданина ПМР;
- являющемуся собственником жилого помещения, находящегося на территории Приднестровья;
- являющемуся членом семьи собственника жилого помещения, находящегося на территории Приднестровья;
- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами ПМР.
Выдача разрешения на временное проживание иностранному гражданину или лицу без гражданства осуществляется должностным лицом уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления и принятия его к рассмотрению уполномоченным органом.
Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее выдачу разрешения на временное проживание, обязано разъяснить иностранному гражданину или лицу без гражданства необходимость бережного отношения к данному документу, правила «въезда/выезда» по данному документу, порядок продления, замены утраченного или подвергшегося порче разрешения на временное проживание, а также сообщает о необходимости предъявления данного разрешения только одновременно с документ, удостоверяющим личность.