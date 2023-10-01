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У Бендер новый город-побратим

У Бендер новый город-побратим
фото: trip-for-the-soul Анталия, Муратпаша, набережная

В день 615-летия Бендер в городской госадминистрации было подписано Соглашение о намерении установления дружественных побратимских связей между городом Бендеры и муниципалитетом Муратпаша провинции Анталия Турецкой Республики.

Стороны будут расширять и укреплять экономическое, социально-гуманитарное и культурное сотрудничество, сообщает Бендерское телевидение.

У Бендер новый город-побратим
фото: Бендерское телевидение

Делегация из Турции побывала на торжествах по случаю юбилея Бендер. Гости отметили красоту города и пожелали ему процветания.

«Мы видели вчера этот город, было прекрасно, празднично. Очень хорошие впечатления. Надеемся, что у нас ещё будет возможность снова приехать сюда», - отметил директор муниципальных связей Муратпаша Вурал Коркмаз.

Муратпаша – это центральный район Анталии с большим количеством памятников и других достопримечательностей. Там проживают более 0,5 млн человек.

Для Бендер это будет восьмой договор о побратимстве. Первый был подписан в 1971 году с итальянским городом Кавриаго.

  • Сегодня, 19:53
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