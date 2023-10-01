В день 615-летия Бендер в городской госадминистрации было подписано Соглашение о намерении установления дружественных побратимских связей между городом Бендеры и муниципалитетом Муратпаша провинции Анталия Турецкой Республики.
Стороны будут расширять и укреплять экономическое, социально-гуманитарное и культурное сотрудничество, сообщает Бендерское телевидение.
фото: Бендерское телевидение
Делегация из Турции побывала на торжествах по случаю юбилея Бендер. Гости отметили красоту города и пожелали ему процветания.
«Мы видели вчера этот город, было прекрасно, празднично. Очень хорошие впечатления. Надеемся, что у нас ещё будет возможность снова приехать сюда», - отметил директор муниципальных связей Муратпаша Вурал Коркмаз.
Муратпаша – это центральный район Анталии с большим количеством памятников и других достопримечательностей. Там проживают более 0,5 млн человек.
Для Бендер это будет восьмой договор о побратимстве. Первый был подписан в 1971 году с итальянским городом Кавриаго.