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Подробности пожара в Строенцах

Подробности пожара в Строенцах
фото: mvdpmr

Всё произошло 7 октября. На пульт пожарной охраны г. Рыбница в 14:38 поступило сообщение: в селе Строенцы горит ресторан «Старая мельница». Выяснилось: незадолго до пожара персонал заведения приехал приготовить туристам обед, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Гостей планировали разместить в малом зале на втором этаже, для этого сотрудники включили два кондиционера и пошли на кухню готовить. Через какое-то время одна из работниц почувствовала запах гари, выглянула в окно и увидела, что пламенем объята крытая терраса, на которую выходят внешние модули работающих кондиционеров.

Женщины пытались самостоятельно потушить возгорание с помощью пяти порошковых огнетушителей и подручными средствами, но огонь стремительно перекинулся на крышу мансардного зала. Очевидцы сообщили на единый номер спасения о ЧС.

На место прибыли два расчёта: ОВПП по охране г. Рыбница и СВПЧ-3. В аппаратах сжатого воздуха огнеборцы зашли в горящее помещение, провели разведку и приступили к локализации очага возгорания.

Пожарные приняли решение установить мотопомпу в естественный водоисточник, который находился на территории ресторана. Это позволило сотрудникам ГУпЧС осуществить бесперебойную подачу воды на тушение пожара, а также сократить время на дозаправку боевых машин.

Локализовать пожар площадью 300 квадратных метров удалось за полчаса.

Огнём уничтожены деревянные конструкции кровли мансардного зала и террасы, а также мебель.

Инспектор Госпожнадзора рассматривает несколько версий возгорания, одна из которых – аварийный режим работы внешнего модуля кондиционера.

Подробности пожара в Строенцах

Подробности пожара в Строенцах
фото: mvdpmr

Подробности пожара в Строенцах
фото из открытых источников
  • Сегодня, 20:10
  • DTV
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