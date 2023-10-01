Всё произошло 7 октября. На пульт пожарной охраны г. Рыбница в 14:38 поступило сообщение: в селе Строенцы горит ресторан «Старая мельница». Выяснилось: незадолго до пожара персонал заведения приехал приготовить туристам обед, сообщила пресс-служба МВД ПМР
Гостей планировали разместить в малом зале на втором этаже, для этого сотрудники включили два кондиционера и пошли на кухню готовить. Через какое-то время одна из работниц почувствовала запах гари, выглянула в окно и увидела, что пламенем объята крытая терраса, на которую выходят внешние модули работающих кондиционеров.
Женщины пытались самостоятельно потушить возгорание с помощью пяти порошковых огнетушителей и подручными средствами, но огонь стремительно перекинулся на крышу мансардного зала. Очевидцы сообщили на единый номер спасения о ЧС.
На место прибыли два расчёта: ОВПП по охране г. Рыбница и СВПЧ-3. В аппаратах сжатого воздуха огнеборцы зашли в горящее помещение, провели разведку и приступили к локализации очага возгорания.
Пожарные приняли решение установить мотопомпу в естественный водоисточник, который находился на территории ресторана. Это позволило сотрудникам ГУпЧС осуществить бесперебойную подачу воды на тушение пожара, а также сократить время на дозаправку боевых машин.
Локализовать пожар площадью 300 квадратных метров удалось за полчаса.
Огнём уничтожены деревянные конструкции кровли мансардного зала и террасы, а также мебель.
Инспектор Госпожнадзора рассматривает несколько версий возгорания, одна из которых – аварийный режим работы внешнего модуля кондиционера.