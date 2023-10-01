Процедура «ускоренной реструктуризации» национального оператора Air Молдова продвигается вперед.
Между тем, у компании миллионы евро долгов перед пассажирами, один самолет, находящийся в ремонте более полугода, и приостановленное действие сертификата эксплуатанта, сообщает Europa Libera.
В конце сентября должно было состояться собрание кредиторов Air Молдова и утвердить "план ускоренной реструктуризации" компании.
"В конце сентября встречи с кредиторами не было, поскольку до встречи по утверждению требований адвокат, представляющий интересы нескольких кредиторов, подал ходатайство о передаче дела из суда Кишинева в Апелляционную палату. Слушание должно было состояться 5 октября, однако тот же адвокат подал еще одно ходатайство о переносе, сославшись на то, что он не доверяет Апелляционной палате, и дело уже поступит в Высшую судебную палату", — рассказала временный администратор Ирина Селевестру.
В августе истек срок действия сертификата летной годности единственного самолета, которым управляет Air Молдова. Он находится на техническом обслуживании и должен был быть готов в апреле, но все еще находится в ремонте. По этой причине Орган гражданской авиации приостановил действие его сертификата эксплуатанта до 31 октября.
"До 31 октября у Air Молдова есть два варианта: либо отремонтировать имеющийся у нее самолет и получить сертификат летной годности, либо привезти новый, зарегистрировать его, получить на него сертификат летной годности и таким образом вернуть себе сертификат эксплуатанта", — пояснила пресс-секретарь Органа гражданской авиации Ирина Бодолика. Миллионный долг перед пассажирами
По последним данным, предоставленным Air Молдова в Орган гражданской авиации, общая задолженность перед пассажирами превысила 6 миллионов евро.
"Общая задолженность перед пассажирами на 20 июня 2023 года составила 6 188 292 евро. С тех пор, хотя были запрошены другие данные, представители Air Молдова не реагировали", — заявила Ирина Бодолика.
Один из пострадавших пассажиров рассказал, что написал несколько заявлений, но вернуть деньги за билеты ему не удалось даже через полгода.
"Ещё весной я купила обратные билеты Милан-Кишинёв. Рейсы отменили, но деньги мне не вернули. Я написала несколько запросов в Air Молдова, но не получила никакого ответа. Увидев, что проблема не решена, я также написала в Орган гражданской авиации. В органе ответили, что они рассматривают мое дело, а также сообщили мне, что процесс сложный и что у Air Молдова огромные долги", — говорит Наталья К.
Пресс-секретарь Управления гражданской авиации утверждает, что процесс возврата денег сложнее для пассажиров, купивших билеты через туристические агентства и авиабилеты.
"Деньги они получат только тогда, когда компания объявит о возобновлении своей деятельности и агентство возобновит продажу билетов Air Молдова. То же самое произойдет, если оператор официально объявит о банкротстве: все счета будут разблокированы, а деньги вернутся пассажирам. До тех пор, пока не будет принято окончательное решение по Air Молдова, никакие деньги не возвращаются, никакие банковские или финансовые операции не проводятся", — говорит Ирина Бодолика.
Air Молдова отменяет свои рейсы с конца февраля. С апреля счета компании заблокированы из-за долгов, и она не может выплачивать зарплату сотрудникам, услуги Международного аэропорта Кишинева, долги поставщикам услуг и пассажирам.
В мае Air Молдова обратилась в суд за разрешением провести «ускоренную реструктуризацию» компании, чтобы преодолеть финансовые трудности и избежать банкротства. Реструктуризация позволит привлечь $50 млн инвестиций.