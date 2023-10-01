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Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании у Президента

Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании у Президента

Президент ПМР Вадим Красносельский провёл совещание с руководителями органов госвласти и управления.

Как сообщает пресс-служба главы государства, одним из вопросов стала подготовка к отопительному сезону.

Главы городов и районов республики рассказали о проверке сетей, устранении выявляемых проблем. По словам министра экономического развития Сергея Оболоника, запуск отопительной системы осуществят исходя из температурных показателей.

По предварительным планам, это произойдёт ближе к концу текущего месяца. Как и прежде, сначала отопление дадут в соцучреждения, затем – в жилые дома.

«Опрессовка сетей была проведена ещё в сентябре, порывы устраняли своевременно. Количество аварий было значительным, это связано с тем, что уменьшено финансирование межтарифной разницы, в связи с этим и меньшее количество работ удаётся выполнить в этом году. Тем не менее теплосети готовы», — цитирует Сергея Оболоника пресс-служба Минэкономразвития.
  • Вчера, 21:03
  • DTV
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