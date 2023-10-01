Тираспольчанин решил обновить свой гардероб, но способ выбрал противозаконный.
Юноша 17 лет присмотрел в интернет-магазине вещи. Чтобы померить, договорился с администратором о встрече вечером 8 октября в Бендерах, у кинотеатра. Одежду принёс 16-летний парень, сообщила пресс-служба МВД ПМР
Покупатель оригинально подготовился: денег с собой не взял, по дороге набил карманы брюк песком. Когда дело дошло до расчёта, кинул продавцу в глаза содержимое карманов, выхватил пакет и попытался убежать, но бендерчанин успел схватить его за руку и позвать на помощь. Прохожие вызвали милицию.
В «торговых» отношениях между несовершеннолетними разбирается следователь. Тираспольчанину грозит уголовная ответственность.