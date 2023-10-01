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Песок в глаза вместо денег

Песок в глаза вместо денег

Тираспольчанин решил обновить свой гардероб, но способ выбрал противозаконный.

Юноша 17 лет присмотрел в интернет-магазине вещи. Чтобы померить, договорился с администратором о встрече вечером 8 октября в Бендерах, у кинотеатра. Одежду принёс 16-летний парень, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Покупатель оригинально подготовился: денег с собой не взял, по дороге набил карманы брюк песком. Когда дело дошло до расчёта, кинул продавцу в глаза содержимое карманов, выхватил пакет и попытался убежать, но бендерчанин успел схватить его за руку и позвать на помощь. Прохожие вызвали милицию.

В «торговых» отношениях между несовершеннолетними разбирается следователь. Тираспольчанину грозит уголовная ответственность.
  • Вчера, 21:28
  • DTV
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