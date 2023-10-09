Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, ПГУ сегодня де-факто является российско-приднестровским университетом, крупным центром российского образования и науки в республике. Цель стратегии развития ПГУ – усилить его лидирующие позиции в образовательном поле ПМР, обеспечить конкурентоспособность университета, продвигать инновационные подходы в подготовке кадров, информирует novostipmr
Финансирование программы
Предполагается, что за 5 лет оно составит почти 56,4 миллиона рублей. Больше всего средств будет выделено в 2025 и 2026 годах (20,1 млн и 16,1 млн рублей соответственно).
На что они пойдут? Основных направлений четыре: ремонт зданий университета, приобретение оборудования и автотранспорта, подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров и, наконец, комплектование библиотечных фондов.
Что планируется отремонтировать?
За счёт Фонда капитальных вложений в ПГУ реконструируют общежития аграрно-технологического факультета и Бендерского политехнического филиала. Это одна из самых крупных статей расходов – 14 миллионов рублей.
Также будет проведен ремонт фасада, кровли и помещений в одном из учебных корпусов (№ 11), где находится экономический факультет. В нескольких корпусах университета модернизируют электро- и водоснабжение. Кроме того, предполагается постепенно реконструировать инженерные сети в спортивно-оздоровительном лагере «Сэнэтатя».
Микроавтобус для археологов и оборудование для лабораторий
В ПГУ продолжится оснащение учебных лабораторий и экспериментальных кафедр современным оборудованием. На это в 2024-2028 годах планируется выделить 4,3 миллиона рублей. Еще 4,2 миллиона ассигнуют на пополнение автопарка университета. Госпрограмма, в частности, предусматривает приобретение пассажирского электрического микроавтобуса для того, чтобы обслуживать учебный процесс, а также микроавтобуса для НИЛ «Археология».
Еще одно направление – закупка специального оборудования и программного обеспечения для медицинского факультета. На это, а также на другие статьи, связанные с информационным развитием университета, обновлением компьютерной, офисной и издательской техники, планируется выделить около 12 миллионов рублей.
75 кандидатских и 20 докторских за пять лет
Если говорить о научной деятельности, то Стратегия развития ПГУ на следующую пятилетку предполагает подготовку 75 кандидатских и 20 докторских диссертаций, а также получение не менее 100 патентов на изобретения.
Закладываются средства на то, чтобы обеспечить приобретение необходимой научной и учебной литературы в электронном виде. Предусмотрена ежегодная подписка на научную периодику. Активно будет работать и издательство самого университета.
Одна из достаточно крупных статей госпрограммы – повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. Его пройдут 500 человек, из них не менее 200 – в России.
Всего же на развитие научной деятельности, приобретение и издание различной литературы, укрепление кадрового потенциала ПГУ за 5 лет планируется выделить около 5 миллионов рублей.
Это не всё, что предполагает стратегия развития университета. В ней есть пункты, которые касаются оснащения студенческих общежитий удобной мебелью и бытовой техникой, развития студенческого спорта, участия студентов ПГУ в научных проектах.
Как отмечается в законопроекте, в результате поэтапного воплощения стратегии Приднестровский госуниверситет станет лидером трансформации образовательной системы республики, формирования её новых качеств, в первую очередь таких, как гибкость и адаптивность.