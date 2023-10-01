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С начала года в Украине проведено более 400 пересадок органов

С начала года в Украине проведено более 400 пересадок органов
фото из открытых источников

За девять месяцев 2023 года в Украине было проведено 406 трансплантаций органов, что больше, чем за весь прошлый год (384). Об этом сообщил генеральный директор Украинского центра трансплант-координации Дмитрий Коваль, пишет Укринформ.

Сообщается, что наибольшее количество трансплантаций за этот период было проведено в Первом медицинском объединении во Львове - 90, Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова - 71 и Институте сердца Минздрава Украины - 60, передаёт korrespondent.net

Коваль отметил, что пересадки органов в Украине проводят в 24 центрах трансплантации, а также что украинские трансплантологи осваивают операциями новых уровней сложности.

"Трансплант-команды успешно пересаживают сердце, печень, легкие, почки, поджелудочную железу. Стабильно остается выше процент трансплантаций от умершего донора: 64% - от посмертного и 36% - от живого донора. Это соотношение является одним из показателей дееспособности системы трансплантации. Несмотря на войну и проблемы, которые она создает, наши медики продолжают развивать направление трансплантации", - подчеркнул руководитель центра.

По его словам, выросли и показатели трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток.

"За девять месяцев 2023 года их провели больше, чем за полный 2022 год: 251 трансплантация в нынешнем году и 223 за весь предыдущий. Больше всего пациентов получили такую медицинскую помощь в Национальном институте рака - 51, Черкасском клиническом онкологическом центре - 47 и Охматдете - 45. Также в трех медцентрах проводят аллогенные трансплантации, в том числе и самые сложные, от несемейного донора. Лидером остается НДСБ Охматдет, где проведено 18 аллогенных трансплантаций от несемейного донора. В сентябре в Охматдет для спасения маленького пациента спасительные донорские клетки даже направили из США", - сказал Коваль.
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