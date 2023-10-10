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Google в помощь: компания поможет властям Молдовы «бороться с дезинформацией»

Google в помощь: компания поможет властям Молдовы «бороться с дезинформацией»
фото: newsmaker.md, Дорин Речан и Дмитрий Алайба в компании Google

Представители компании Google 10 октября прибыли с визитом в Кишинев, чтобы оказать помощь молдавским властям в борьбе с дезинформацией. Об этом в соцсетях объявил министр экономики Дмитрий Алайба, сообщает eadaily.com

«Как я и обещал ранее, к нам с визитом приезжают представители компании Google. Мы будем говорить о кибербезопасности, борьбе с дезинформацией и совершенствовании цифровых навыков. Кроме того, я буду рад видеть Марту Послад, директора по государственной политике Google, которая будет присутствовать на мероприятии», — написал Алайба.

Ранее в рамках рабочей поездки в Швейцарию (состоялась в июле) он и премьер — министр РМ Дорин Речан посетили штаб-квартиру компании Google в Цюрихе. Тогда глава правительства отметил, что есть цель «сделать из Молдовы сильный и инновационный технологический хаб, и присутствие Google в республике может оказать значительное влияние на экономику страны».

Напомним, 5 ноября в Молдове пройдут всеобщие местные выборы. В контексте предстоящих электоральных мероприятий власти утверждают, что Россия готовит гибридное вмешательство в этот процесс, а оппозиция уверена — правящий режим Санду и ПДС (президентская партия «Действие и солидарность») под этим предлогом намерен фальсифицировать итоги голосования.

Напомним, в конце сентября в Нью-Йорке президент РМ Майя Санду встретилась с вице-президентом Google Караном Бхатиа. По её итогам руководство компании пообещало выделить РМ $ 1 млн «на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности».

«Этому новому партнерству способствовало Агентство США по международному развитию (USAID, в РФ его деятельность запрещена), за что я ему очень благодарна», — написала тогда Санду на своей странице соцсетях.

Помимо этого, новый представитель агентства США по международному развитию в Молдове Джефф Брайан первый рабочий день начал с посещения местного Центризбиркома, куда привез очередные инструкции по организации демократического процесса всеобщих местных выборов.

  • Сегодня, 10:08
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