Агентство публичной собственности (АПС) отказывается от тендеров по определению компании для оценки земли Республиканского стадиона, которая будет продана Соединенным Штатам.
Дело в том, что последняя попытка, пятая, провалилась, и на конкурс не зарегистрировался ни один оценщик. АПС намерено провести прямые переговоры с экономическими агентами, со ссылкой на tv8.md сообщает rupor.md
На последнем аукционе предложенная цена превысила 400 тысяч леев, но ни одна компания не изъявила желания участвовать.
По словам директора Агентства публичной собственности Романа Кожухаря, на данный момент учреждение определило три оценочные компании, которые будут приглашены за стол переговоров.
“Мы на стадии подготовки прямых переговоров. Законодательные положения уже позволяют нам, если ни один участник не записался на несколько закупочных процедур. Максимальная сумма, которую агентство может заплатить, 400 тысяч, включая НДС. Переговоры будут вестись всей рабочей группой, мы постараемся вести переговоры только для того, чтобы снизить цену, если найдем оценщиков”, – заявил Кожухарь.
Несколько недель назад Агентство публичной собственности начало работы по уборке на республиканском стадионе, площадь которого составляет пять гектаров. За годы территория заросла деревьями и кустарниками, место стало приютом для бездомных.
Земля Республиканского стадиона будет продана Соединенным Штатам Америки, которые хотят построить здесь посольство. Решение было принято в 2018 году во время правления Владимира Плахотнюка, тогда возникло множество споров.
В прошлом году правительство Натальи Гаврилицы подписало меморандум, согласно которому оно обязалось продать землю правительству США.
Посольство США в Кишиневе ранее заявляло, что готово инвестировать в строительство новой штаб-квартиры, а также в развитие зоны отдыха с общественным доступом. Общая стоимость проекта составляет 250 миллионов долларов.